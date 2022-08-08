Готовим вкусное шоколадное мороженое "Каштан": настоящий вкус детства (видео)

С детства все помнят вкус популярного шоколадного мороженого "Каштан". Приготовить его в домашних условиях можно очень легко и быстро. В результате оно будет иметь нежную текстуру, которая не будет иметь кристалликов льда.

Для приготовления мороженого "Каштан" необходимы следующие ингредиенты:

молоко 3,2% - 250 мл;

шоколад - 100 г;

яйца - 3 шт;

сахар - 100-150 г;

какао - 1 ст. л;

Сливки 33% - 400 г.

Легкий способ приготовления:

Сначала нужно в теплом молоке растворить шоколад и оставить его остыть.

После этого нужно взбить яйца с сахаром и какао до состояния пышной массы. Далее соединить две массы, поставить на огонь и довести до загустения.

Массу нужно полностью охладить. Сливки необходимо хорошо взбить и постепенно налить в них шоколадную массу. Когда массы объединятся, можно раскладывать в формочки.

В конце мороженое нужно заморозить.

Вкусный рецепт мороженого "Каштан" (скрин с видео)