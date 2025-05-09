"Це не чарівна пігулка": ендокринолог розповіла всю правду про популярну добавку
Берберин - потужний природний алкалоїд, який активно використовують для покращення здоров’я. Завдяки своїм властивостям він сприяє нормалізації рівня цукру в крові та знижує холестерин. Чому він стає все популярнішим серед тих, хто стежить за своїм здоров’ям?
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога та ендокринолога Наталії Самойленко.
Що відомо про берберин
За словами експерта, барберин є в деяких бадах, які впливають на вуглеводний обмін, тому він став дуже популярним. За своєю дією нагадує метформін (таблетований цукрознижувальний засіб) та інші препарати, які є інсуліновими медикаментами і впливають на чутливість клітин до інсуліну.
Це дає покращення вуглеводного обміну, зниження рівня глюкози в крові, підвищення чутливості клітин до інсуліну, зниження апетиту та навіть ваги.
"Це не чарівна пігулка, а інструмент у правильних руках. Чимось ці ефекти можуть нагадувати ці "новомодні ін'єкції" для схуднення", - додала Самойленко.
Берберин широко використовується в традиційній медицині для лікування різних захворювань, таких як інфекції, порушення обміну речовин і діабет. Але це препарат рослинний, це по суті алкалоїд такої рослини, як барбарис і ця речовина досить ефективно впливає на вуглеводний обмін.
Дослідження показують, що кількість зменшення рівня в цукру в крові сягає 30% після прийому добавки.
Однак, як і будь-яка активна діюча речовина, берберин також має свої показання, протипоказання та дозування. Тому приймати його самостійно не можна.
Кому не можна приймати
Існують деякі протипоказання для прийому берберину, зокрема:
- алергія на берберин або інші алкалоїди, що містяться в рослинах сімейства барбарисових
- вагітність та годування груддю - берберин може впливати на розвиток плода, тому його не рекомендується приймати без консультації з лікарем
- порушення функції печінки або нирок - він може впливати на ці органи, тому людям з такими захворюваннями слід приймати його з обережністю
- лікарські взаємодії - берберин може взаємодіяти з деякими медикаментами, такими як антидепресанти, препарати для зниження рівня цукру в крові, антикоагулянти. Це може призвести до підвищеного ризику побічних ефектів
- діти - прийом берберину дітям до 18 років може бути небезпечним
Вас може зацікавити
- Названо вітамін, який категорично не можна приймати з чаєм чи кавою
- Як зрозуміти, що вашому організму не вистачає вітаміну D
- 5 вітамінів, які не можна приймати при високому тиску
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.