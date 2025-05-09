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"Це не чарівна пігулка": ендокринолог розповіла всю правду про популярну добавку

П'ятниця 09 травня 2025 14:42
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"Це не чарівна пігулка": ендокринолог розповіла всю правду про популярну добавку Ендокринолог розповіла, як берберин впливає на здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Наталія Самойленко

Берберин - потужний природний алкалоїд, який активно використовують для покращення здоров’я. Завдяки своїм властивостям він сприяє нормалізації рівня цукру в крові та знижує холестерин. Чому він стає все популярнішим серед тих, хто стежить за своїм здоров’ям?

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога та ендокринолога Наталії Самойленко.

Що відомо про берберин

За словами експерта, барберин є в деяких бадах, які впливають на вуглеводний обмін, тому він став дуже популярним. За своєю дією нагадує метформін (таблетований цукрознижувальний засіб) та інші препарати, які є інсуліновими медикаментами і впливають на чутливість клітин до інсуліну.

Це дає покращення вуглеводного обміну, зниження рівня глюкози в крові, підвищення чутливості клітин до інсуліну, зниження апетиту та навіть ваги.

"Це не чарівна пігулка, а інструмент у правильних руках. Чимось ці ефекти можуть нагадувати ці "новомодні ін'єкції" для схуднення", - додала Самойленко.

Берберин широко використовується в традиційній медицині для лікування різних захворювань, таких як інфекції, порушення обміну речовин і діабет. Але це препарат рослинний, це по суті алкалоїд такої рослини, як барбарис і ця речовина досить ефективно впливає на вуглеводний обмін.

Дослідження показують, що кількість зменшення рівня в цукру в крові сягає 30% після прийому добавки.

Однак, як і будь-яка активна діюча речовина, берберин також має свої показання, протипоказання та дозування. Тому приймати його самостійно не можна.

Кому не можна приймати

Існують деякі протипоказання для прийому берберину, зокрема:

  • алергія на берберин або інші алкалоїди, що містяться в рослинах сімейства барбарисових
  • вагітність та годування груддю - берберин може впливати на розвиток плода, тому його не рекомендується приймати без консультації з лікарем
  • порушення функції печінки або нирок - він може впливати на ці органи, тому людям з такими захворюваннями слід приймати його з обережністю
  • лікарські взаємодії - берберин може взаємодіяти з деякими медикаментами, такими як антидепресанти, препарати для зниження рівня цукру в крові, антикоагулянти. Це може призвести до підвищеного ризику побічних ефектів
  • діти - прийом берберину дітям до 18 років може бути небезпечним

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Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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