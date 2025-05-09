"Це не чарівна пігулка": ендокринолог розповіла всю правду про популярну добавку

Берберин - потужний природний алкалоїд, який активно використовують для покращення здоров’я. Завдяки своїм властивостям він сприяє нормалізації рівня цукру в крові та знижує холестерин. Чому він стає все популярнішим серед тих, хто стежить за своїм здоров’ям?

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку дієтолога та ендокринолога Наталії Самойленко.

Що відомо про берберин

За словами експерта, барберин є в деяких бадах, які впливають на вуглеводний обмін, тому він став дуже популярним. За своєю дією нагадує метформін (таблетований цукрознижувальний засіб) та інші препарати, які є інсуліновими медикаментами і впливають на чутливість клітин до інсуліну.

Це дає покращення вуглеводного обміну, зниження рівня глюкози в крові, підвищення чутливості клітин до інсуліну, зниження апетиту та навіть ваги.

"Це не чарівна пігулка, а інструмент у правильних руках. Чимось ці ефекти можуть нагадувати ці "новомодні ін'єкції" для схуднення", - додала Самойленко.

Берберин широко використовується в традиційній медицині для лікування різних захворювань, таких як інфекції, порушення обміну речовин і діабет. Але це препарат рослинний, це по суті алкалоїд такої рослини, як барбарис і ця речовина досить ефективно впливає на вуглеводний обмін.

Дослідження показують, що кількість зменшення рівня в цукру в крові сягає 30% після прийому добавки.

Однак, як і будь-яка активна діюча речовина, берберин також має свої показання, протипоказання та дозування. Тому приймати його самостійно не можна.

Кому не можна приймати

Існують деякі протипоказання для прийому берберину, зокрема: