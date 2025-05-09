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"Это не волшебная таблетка": эндокринолог рассказала всю правду о популярной добавке

Пятница 09 мая 2025 14:42
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"Это не волшебная таблетка": эндокринолог рассказала всю правду о популярной добавке Эндокринолог рассказала, как берберин влияет на здоровье (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Наталия Самойленко

Берберин - мощный природный алкалоид, который активно используют для улучшения здоровья. Благодаря своим свойствам он способствует нормализации уровня сахара в крови и снижает холестерин. Почему он становится все популярнее среди тех, кто следит за своим здоровьем?

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога и эндокринолога Натальи Самойленко.

Что известно о берберине

По словам эксперта, барберин есть в некоторых бадах, которые влияют на углеводный обмен, поэтому он стал очень популярным. По своему действию напоминает метформин (таблетированное сахароснижающее средство) и другие препараты, которые являются инсулиновыми медикаментами и влияют на чувствительность клеток к инсулину.

Это дает улучшение углеводного обмена, снижение уровня глюкозы в крови, повышение чувствительности клеток к инсулину, снижение аппетита и даже веса.

"Это не волшебная таблетка, а инструмент в правильных руках. Чем-то эти эффекты могут напоминать эти "новомодные инъекции" для похудения", - добавила Самойленко.

Берберин широко используется в традиционной медицине для лечения различных заболеваний, таких как инфекции, нарушения обмена веществ и диабет. Но это препарат растительный, это по сути алкалоид такого растения, как барбарис и это вещество достаточно эффективно влияет на углеводный обмен.

Исследования показывают, что количество уменьшения уровня в сахара в крови достигает 30% после приема добавки.

Однако, как и любое активное действующее вещество, берберин также имеет свои показания, противопоказания и дозировки. Поэтому принимать его самостоятельно нельзя.

Кому нельзя принимать

Существуют некоторые противопоказания для приема берберина, в частности:

  • аллергия на берберин или другие алкалоиды, содержащиеся в растениях семейства барбарисовых
  • беременность и кормление грудью - берберин может влиять на развитие плода, поэтому его не рекомендуется принимать без консультации с врачом
  • нарушение функции печени или почек - он может влиять на эти органы, поэтому людям с такими заболеваниями следует принимать его с осторожностью
  • лекарственные взаимодействия - берберин может взаимодействовать с некоторыми медикаментами, такими как антидепрессанты, препараты для снижения уровня сахара в крови, антикоагулянты. Это может привести к повышенному риску побочных эффектов
  • дети - прием берберина детям до 18 лет может быть опасным

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ендокринолог Витамины Здоровье
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