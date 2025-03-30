Як зрозуміти, що вашому організму не вистачає вітаміну D? Ось 5 простих ознак

Вітамін D грає ключову роль в імунітеті та загальному стані організму. Але як зрозуміти, що вам його не вистачає?

Які симптоми вкажуть, що у вас недостача вітаміну D - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Основні симптоми дефіциту вітаміну D

Хронічна втома та слабкість

Якщо ви відчуваєте постійне виснаження навіть після повноцінного сну та відпочинку, це може бути ознакою нестачі вітаміну D. Він бере участь у виробленні енергії, а його дефіцит може спричинити відчуття виснаженості.

Поганий настрій і депресія

Вітамін D впливає на вироблення серотоніну – гормону щастя. Недостатня його кількість може призводити до дратівливості, апатії та навіть депресивних станів. Це особливо актуально навесні, коли організм адаптується до зміни сезону.

Часті застуди та ослаблений імунітет

Вітамін D відіграє важливу роль у зміцненні імунної системи. Якщо ви помітили, що після зими частіше хворієте, відчуваєте загальну слабкість або застуда триває довше, ніж зазвичай, варто перевірити рівень цього вітаміну.

Біль у кістках та м’язах

Дефіцит вітаміну D може спричинити зниження рівня кальцію в організмі, що негативно впливає на здоров’я кісток та суглобів. Якщо у вас з’явилися болі в спині, м’язах або суглобах без очевидної причини, це може бути пов’язано з нестачею цього вітаміну.

Проблеми зі сном

Недостатній рівень вітаміну D може впливати на вироблення мелатоніну - гормону, який відповідає за здоровий сон. Якщо ви стали частіше прокидатися вночі або маєте труднощі із засинанням, можливо, вашому організму бракує цього елементу.

Як поповнити запаси вітаміну D?

Проводьте більше часу на сонці

Весняне сонце - найкраще природне джерело вітаміну D. Намагайтеся щодня проводити хоча б 15–30 хвилин на відкритому повітрі.

Додайте до раціону продукти, багаті на вітамін D

Серед них - жирна риба (лосось, тунець, сардини), яєчні жовтки, печінка, молочні продукти та гриби.

Приймайте добавки за рекомендацією лікаря

Якщо ви підозрюєте у себе дефіцит вітаміну D, варто здати аналіз крові та проконсультуватися з лікарем щодо прийому спеціальних добавок.

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