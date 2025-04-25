5 вітамінів, які не можна приймати при високому тиску: будьте обережні

Підвищений тиск - це серйозна проблема, яка вимагає уважного підходу до способу життя та харчування. Багато хто, намагаючись зміцнити здоров’я, вживає різноманітні харчові добавки, не підозрюючи, що деякі з них можуть тільки погіршити ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eating well .

"Гіркий апельсин"

Екстракт гіркого апельсина, отриманий із висушеної шкірки плодів гіркого апельсина, часто використовується в добавках, які продаються для схуднення та спортивних результатів.

Однак для людей з високим кров’яним тиском цей екстракт може становити серйозну загрозу.

Кардіолог Колумб Батіст розповів, що ця добавка містить синефрин, який може підвищувати артеріальний тиск і викликати небезпечні серцеві ритми.

Тривале вживання гіркого апельсина може підвищити систолічний артеріальний тиск (верхній показник) на 6 мм рт. ст., а діастолічний (нижній показник) на 4 мм рт.

Ця добавка також може підвищити ймовірність серйозних ускладнень, таких як інфаркт та інсульт.

Корінь солодки

Корінь солодки, відомий своїм виразним солодким смаком і заспокійливими властивостями, традиційно використовувався як рослинний засіб для полегшення проблем з травленням, боротьби з вірусами та заспокоєння болю в горлі.

Проте, якщо у вас високий кров’яний тиск, краще уникати харчових добавок із солодки або продуктів, які містять солодку як допоміжний інгредієнт. Це пояснюється тим, що солодка містить гліциризинову кислоту - сполуку, яка може змусити організм утримувати натрій, потенційно підвищуючи артеріальний тиск.

Дослідження показало, що навіть низькі дози кореня солодки, що містять лише 100 міліграмів гліциризинової кислоти, можуть значно підвищити артеріальний тиск при регулярному вживанні.

Добавки, що містять кофеїн

Кофеїн міститься не лише у ранковій каві чи післяобідньому чаї. Це також поширений інгредієнт багатьох добавок, які підвищують енергію, покращують пильність і підвищують фізичну працездатність.

Цей популярний стимулятор може спричинити тимчасове підвищення артеріального тиску, що робить його ризикованим вибором для людей з гіпертонією.

Навіть невелике підвищення приблизно на 2 мм рт.ст. може вплинути на здоров’я серця в осіб із високим ризиком.

Окрім кофеїну на етикетці добавки, ви також захочете стежити за гуараною. Цей багатий кофеїном інгредієнт часто зустрічається в енергетичних добавках і напоях, також підвищує частоту серцевих скорочень і артеріальний тиск.

Йохімбін

Йохімбін - сполука, що міститься в корі дерева йохімбе, часто зустрічається в харчових добавках і чаях, що продаються для схуднення, спортивних результатів та покращення сексуального здоров’я.

Однак, це стимулятор, який може небезпечно підвищити артеріальний тиск і частоту серцевих скорочень. Добавка підвищує артеріальний тиск, підвищуючи рівень гормону та норадреналіну.

Ефедра

Ефедра - це рослинна дієтична добавка, яка століттями використовувалася як природний засіб від застуди, головного болю, кашлю та лихоманки, особливо в Китаї та Індії.

Ця трава містить алкалоїди ефедрину - це сильні стимулюючі сполуки, пов’язані з високим кров’яним тиском, серцевими нападами, інсультами та навіть раптовою смертю.

Це також може впливати на артеріальний тиск і серцеві ліки, роблячи їх менш ефективними.

Стратегії харчування та способу життя для здорового артеріального тиску

Підтримувати артеріальний тиск у нормі - це не просто відмова від певних добавок. Наприклад, відмова від сигарет і обмеження алкоголю є перевіреними способами знизити ризик гіпертонії.

Дотримуйтесь дієти DASH

Дієта DASH має тривалий досвід зниження артеріального тиску. Варто віддавати перевагу фруктам, овочам, цільнозерновим продуктам, квасолі, горіхах, насінні, рибі, нежирному м’ясі та нежирних молочних продуктах.

Регулярно займайтеся спортом

Для покращення артеріального тиску варто виконувати принаймні 150 хвилин аеробних вправ середньої інтенсивності або 75 хвилин інтенсивної аеробної активності щотижня.

Надайте пріоритет сну