Не приймайте цей вітамін разом з кавою чи чаєм: ось що буде
Навіть найкращі добавки з залізом можуть виявитися марними, якщо припускатися поширених помилок при їх вживанні. Деякі продукти та звички здатні звести нанівець користь добавок й уповільнити засвоєння заліза організмом.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт TikTok-сторінку гастроентеролога Саурабха Сеті.
Помилки при прийомі заліза
Приймати щодня
Дослідження показують, що прийом заліза через день покращує всмоктування та зменшує побічні ефекти з боку шлунково-кишкового тракту.
Приймати з кавою чи чаєм
За словами лікаря, категорично не можна приймати добавки заліза з кавою, чаєм чи молочними продуктами. Вони можуть перешкоджати засвоєнню, знижуючи ефективність залізовмісних добавок.
"Натомість приймайте його натщесерце з апельсиновим соком, оскільки вітамін С максимізує засвоєння заліза", - додав медик.
Норма заліза на день
Необхідна кількість заліза становить:
- 8,7 мг на день для чоловіків віком від 19 років
- 14,8 мг на день для жінок віком від 19 до 49 років
- 8,7 мг на день для жінок віком від 50 років
Жінкам, у яких менструація починається після 50 років, може знадобитися така ж кількість заліза, як і жінкам віком від 19 до 49 років.
До того ж жінки, які втрачають багато крові під час місячних (рясні менструації), мають підвищений ризик розвитку залізодефіцитної анемії та можуть потребувати прийому залізовмісних препаратів.
Що станеться, якщо приймати забагато заліза
Побічні ефекти від прийому високих доз (понад 20 мг) заліза включають:
- закреп
- погане самопочуття
- біль у шлунку
Дуже високі дози заліза можуть бути смертельними, особливо якщо їх приймають діти, тому завжди тримайте добавки заліза в недоступному для дітей місці.
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