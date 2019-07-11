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Это божественно: новая песня Вакарчука порвала сеть

STYLERЖизнь    11.07.2019 - 14:38
Это божественно: новая песня Вакарчука порвала сеть
Святослав Вакарчук (фото: facebook.com/okeanelzyofficial)

Святослав Вакарчук и "Океан Ельзи" представили новую песню "Човен"

Святослав Вакарчук в канун выборов в Раду 2019 презентовал новую песню своей группы "Океан Ельзи". Композиция называется "Човен" и впервые была представлена рокерами в Киеве 8 июня.

"Човен" я написал за пару дней до своего дня рождения в этом году, в начале мая. Родилась песня в очень короткое время, буквально за полчаса. Я сел за рояль и начала появляться не только музыка, но и сразу слова, что бывает довольно редко. Впервые я ее спел под гитару друзьям на своем дне рождении, и вдохновленные тем, что им понравилось, мы с группой нашли время в этот не простой период и записали ее", - говорит Вакарчук.

Слова песни содержат в себе ссылки на исторические события Украины разных времен.

"Образ "левый и правый берег", когда с одной стороны "цветут сады", а с другой "чужие следы" для меня очень выстраданная история лично", - признался Вакарчук.

Океан Ельзи - Човен 

Текст (слова) песни "Човен":

Човен мій маленький човен 
Хвилями гойдає пам’ять день і ніч 
Човен спогадами повен 
З нього добре видно землю навсібіч 

Там зліва і справа цвітуть сади 
Там зліва і справа чужі сліди 

Війнами втомлена та ніким не зломлена 
Розквітай, земле ти моя 
Голодом морена але непокорена 
Най звучить над Дніпром твоя пісня солов’я 

Човен мій маленький човен 
Хвиль не помічає день і ніч пливе 
Знаю хвилю він здолає 
Мілину обійде і шторм переживе 

Бо зліва і справа цвітуть сади 
Бо зліва і справа чужі сліди 

Війнами втомлена та ніким не зломлена 
Розквітай, земле ти моя 
Голодом морена але непокорена 
Най звучить над Дніпром твоя пісня солов’я 

Украинцы уже оценили новое творение Вакарчука и Ко. Многие признаются, что долго ждали этот сингл, и называют его "божественным".

  • Щось неземне... Як можна так тонко торкнутися душі і серця? Дякую за цей шедевр
  • Как всегда на высоте! Вакарчук - молодец! До мурашек
  • Сильно, гарно та з душею. Сприймаю цю пісню, як неофіційний гімн України.
  • Ніжна і одночасно міцна, як Україна, ця пісня :)
  • Це божественно! Дякую за таку чудесну пісню!
  • Як завжди неймовірне виконання пісні від Святослава Вакарчука.

Это божественно: новая песня Вакарчука порвала сеть

Скриншот 

  • Дал же Бог человеку голос...
  • Не можу підспівувати - бо голос тремтить та сльози на очах! Браво!
  • Дуже прониклива пiсня! Привiт iз Луганська
  • Як завжди глибока та сильна пісня, яка проникає у душу і хапає за щось у середині... Клас!

Это божественно: новая песня Вакарчука порвала сеть

Скриншот 

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