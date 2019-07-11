Це божественно: нова пісня Вакарчука порвала мережу

Святослав Вакарчук (фото: facebook.com/okeanelzyofficial)

Святослав Вакарчук і "Океан Ельзи" презентували нову пісню "Човен"

Святослав Вакарчук напередодні виборів у Раду 2019 презентував нову пісню своєї групи "Океан Ельзи". Композиція називається "Човен" і вперше була представлена рокерами в Києві 8 червня.

"Човен" я написав за пару днів до свого Дня народження цього року, на початку травня. Народилась вона в дуже короткий час, буквально за півгодини. Я сів за рояль і почала з'являтися не лише музика, а й відразу слова, що буває доволі не часто. Вперше я її заспівав під гітару друзям на своєму дні народженні, і натхненні тим, що їм сподобалось, ми з групою знайшли час в цей не простий період і записали її", - каже Вакарчук.

Слова пісні містять в собі посилання на історичні події України різних часів.

"Образ "лівий і правий берег", коли з одного боку "цвітуть сади", а з іншого "чужі сліді" для мене дуже вистраждана історія особисто", - зізнався Вакарчук.

Океан Ельзи - Човен

Текст (слова) пісні "Човен":

Човен мій маленький човен

Хвилями гойдає пам’ять день і ніч

Човен спогадами повен

З нього добре видно землю навсібіч

Там зліва і справа цвітуть сади

Там зліва і справа чужі сліди

Війнами втомлена та ніким не зломлена

Розквітай, земле ти моя

Голодом морена але непокорена

Най звучить над Дніпром твоя пісня солов’я

Човен мій маленький човен

Хвиль не помічає день і ніч пливе

Знаю хвилю він здолає

Мілину обійде і шторм переживе

Бо зліва і справа цвітуть сади

Бо зліва і справа чужі сліди

Війнами втомлена та ніким не зломлена

Розквітай, земле ти моя

Голодом морена але непокорена

Най звучить над Дніпром твоя пісня солов’я

Українці вже оцінили нове творіння Вакарчука і Ко Багато зізнаються, що довго чекали на цей сингл, і називають його "божественним".

Щось неземне... Як можна так тонко торкнутися душі і серця? Дякую за цей шедевр

Как всегда на высоте! Вакарчук - молодец! До мурашек

Сильно, гарно та з душею. Сприймаю цю пісню, як неофіційний гімн України.

Ніжна і одночасно міцна, як Україна, ця пісня :)

Це божественно! Дякую за таку чудесну пісню!

Як завжди неймовірне виконання пісні від Святослава Вакарчука.

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Дал же Бог человеку голос...

Не можу підспівувати - бо голос тремтить та сльози на очах! Браво!

Дуже прониклива пiсня! Привiт iз Луганська

Як завжди глибока та сильна пісня, яка проникає у душу і хапає за щось у середині... Клас!

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Раніше музикант і лідер політичної партії "Голос" Святослав Вакарчук здивував мережу фото своєї дружини Лялі Фонарьової і доньки.