Это бесплатно. Украинцам опровергли один из главных мифов про диабет

В Украине есть миф, что за тест-полоски для глюкометра диабетикам нужно платить. Эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Национальную службу здоровья.

Что нужно знать пациентам

Тест-полоски для пациентов с диабетом I типа вошли в программу "Доступные лекарства". С 8 октября 2023 года тест-полоски можно получить бесплатно или с частичной доплатой.

Реимбурсации подлежат 23 торговых названия тест-полосок. Просмотреть их можно в Реестре лекарственных средств и медицинских изделий.

Как получить тест-полоски:

Обратиться к эндокринологу или семейному врачу

Получите электронный рецепт

Обратиться в аптеку с договором по НСЗУ

Получить тест-полоски бесплатно или с доплатой

Врач выписывает е-рецепт из расчета, что максимальная суточная доза составляет 5 тест-полосок, а максимальный период курса лечения по е-рецепту 90 дней.

Найти ближайшую аптеку, отпускающую лекарства и изделия по программе реимбурсации, можно по телефону контакт-центра НСЗУ 16-77 или через дашборд на сайте НСЗУ.