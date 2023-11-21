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Это бесплатно. Украинцам опровергли один из главных мифов про диабет

Вторник 21 ноября 2023 11:44
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Это бесплатно. Украинцам опровергли один из главных мифов про диабет Фото: Диабетики могут получать бесплатно тест-полоски для глюкометра (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине есть миф, что за тест-полоски для глюкометра диабетикам нужно платить. Эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Национальную службу здоровья.

Что нужно знать пациентам

Тест-полоски для пациентов с диабетом I типа вошли в программу "Доступные лекарства". С 8 октября 2023 года тест-полоски можно получить бесплатно или с частичной доплатой.

Реимбурсации подлежат 23 торговых названия тест-полосок. Просмотреть их можно в Реестре лекарственных средств и медицинских изделий.

Как получить тест-полоски:

  • Обратиться к эндокринологу или семейному врачу
  • Получите электронный рецепт
  • Обратиться в аптеку с договором по НСЗУ
  • Получить тест-полоски бесплатно или с доплатой

Врач выписывает е-рецепт из расчета, что максимальная суточная доза составляет 5 тест-полосок, а максимальный период курса лечения по е-рецепту 90 дней.

Найти ближайшую аптеку, отпускающую лекарства и изделия по программе реимбурсации, можно по телефону контакт-центра НСЗУ 16-77 или через дашборд на сайте НСЗУ.

Читайте также, как распознать диабет и предотвратить его.

Кстати, появились весы, помогающие выявлять ранние признаки диабета.

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