З'явилися ваги, які допомагають виявляти ранні ознаки діабету (фото, відео)

Withings представила свої нові смарт-ваги з різноманітними функціональними можливостями. На додаток до стандартних вимірювань ваги та складу тіла, цей розумний прилад також здатний визначати потенційний ризик розвитку серйозного хронічного захворювання.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на виробника медичного обладнання Withings Health Solutions .

Особливий модуль, що надається за розпорядженням лікаря, дає можливість медичним фахівцям використовувати пристрій для моніторингу пацієнтів з цукровим діабетом.

Шляхом відстеження електрохімічної провідності шкіри, прилад здатний виявляти ранні ознаки діабетичної периферичної нейропатії та оцінювати ризик виникнення виразок на стопі.

Ваги Body Pro 2 (фото: Withings)

Додатковою характеристикою ваг стала підтримка сотового зв'язку передачі діагностичних даних. Згідно з твердженням виробника, модем готовий до використання відразу після розпакування і не вимагає додаткового налаштування. Всі медичні дані надійно захищені і передаються безпосередньо лікарю.

Інформація про ціну та дату початку продажу Withings Body Pro 2 буде представлена пізніше.

Що таке діабет

Діабет - одне з найпоширеніших невиліковних захворювань у світі, від якого страждає приблизно 3 відсотки населення планети. Компанії, виробники розумних гаджетів, включаючи Apple з їх Apple Watch, вже кілька років активно займаються розробкою та впровадженням датчиків для відстеження рівня глюкози в крові у смарт-годинник та інші пристрої. Такі ваги можуть стати справжнім порятунком для користувачів із діабетом або генетичною схильністю до цього захворювання.