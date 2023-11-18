Як розпізнати діабет і запобігти йому: у МОЗ дали поради українцям

Протягом цього року більш як півмільйона людей в Україні отримали діагноз "цукровий діабет". Це вже перевищило позначку захворювань за минулий рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

"Цього року 531 200 людей в Україні отримали діагноз "цукровий діабет", минулого року - 489 934", - повідомили в МОЗ.

Діабет є хронічним захворюванням, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну або ж організм не може ефективно використовувати вироблений інсулін.

В Україні ця хвороба займає третє місце за поширеністю після серцево-судинних захворювань та онкології, його перебіг часто є безсимптомним, що дуже ускладнює діагностику та лікування, а це означає, що масштаби захворювання можуть бути в рази більшими.

Визначити індивідуальний ризик цукрового діабету II типу можна за допомогою онлайн-тесту Центру громадського здоров’я за посиланням.

Фото: нагадаємо, цього тижня пройшов всесвітній день боротьби з "цукровим діабетом" (t.me/mozofficial)

Кожен українець, який уклав декларацію із сімейним лікарем, має право пройти безоплатну діагностику на цукровий діабет. В міністерстві зазначають, що знаючи про фактори ризиків, можна запобігти виникненню цукрового діабету.

Поради з профілактики діабету:

Збільшіть фізичну активність. Регулярні фізичні навантаження допоможуть позбутися зайвої ваги, знизити рівень цукру в крові, підвищити чутливість до інсуліну. Це можуть бути вправи на свіжому повітрі, фітнес-програма тощо.

Дотримуйтеся здорового харчування. Дієти, що ґрунтуються на відмові від конкретних продуктів, допомагають схуднути, проте вони можуть позбавити вас від необхідних нутрієнтів. При виборі типу харчування для профілактики або при діабеті потрібно проконсультуватися зі спеціалістом та враховувати ваші індивідуальні особливості, щоби не зашкодити організму.

Споживайте більше клітковини та цільнозернових продуктів, їжте овочі, фрукти, горіхи, крупи. Це допоможе зменшити ризик діабету, покращити контроль рівня цукру в крові, знизити ризик серцевих захворювань.

Контролюйте масу тіла. Якщо у вас ожиріння чи надмірна вага, ризик захворіти на діабет зростає. Доведено, що втрата надмірної ваги сприяє поліпшенню здоров’я. Завдяки заняттям спортом та втраті зайвої ваги, ризик діабету зменшується на понад 50 %.

Утримуйтеся від куріння та зловживання алкоголем. Куріння може призвести до підвищення цукру та резистентності до інсуліну. Чим більше ви курите, тим більший ризик діабету. Надмірна кількість алкоголю також впливає на ризик розвитку хвороби.

Вчасно звертайтеся до лікаря. У разі погіршення стану або довготривалих симптомів не зволікайте з візитом до сімейного лікаря.

"Намагайтеся дотримуватися здорового способу життя, щоб запобігти хворобам, та проходьте профілактичні обстеження у свого сімейного лікаря принаймні раз на рік, щоб вчасно виявити та успішно тримати під контролем такі хвороби, як цукровий діабет", - підкреслили в МОЗ,

В міністерстві також повідомили про найбільш поширені симптоми діабету:

підвищена спрага, сухість у роті;

слабкість, постійне почуття втоми;

затуманений зір;

оніміння кінцівок, поколювання в руках та ногах;

повільне загоєння порізів та виразок;

різка втрата ваги;

часте сечовипускання.

"Доступні ліки"

Для пацієнтів із діагнозом "цукровий діабет" в Україні доступна низка безоплатних послуг у межах Програми медичних гарантій, а саме:

загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;

перевірка рівня глюкози в крові;

перевірка загального рівня холестерину;

рецепти за програмою "Доступні ліки" для лікування цукрового діабету II типу та препарати інсуліну для лікування діабету I типу, тест-смужки для глюкометра.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, які ліки в Україні продаються за електронним рецептом.

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