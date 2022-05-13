ТРЦ Retroville в Киеве восстановят: когда планируют открыть магазины

"На ТРЦ Retroville уже ведутся ремонтные работы. Три четверти площадей ТРЦ Retroville будут открыты для посетителей в августе этого года, а остальные площади поэтапно откроют в декабре 2022 года и марте 2023 года", - сказано в сообщении.

Компания возобновила свою работу 12 мая и планирует выполнить обязательства перед инвесторами по вводу в эксплуатацию готовых домов ЖК Варшавский Плюс и достройки других домов, работы над которыми были начаты ранее.

Напомним, ТРЦ Retroville был разрушен в результате попадания российской ракеты 21 марта 2022 года.

В результате взрыва в соседних домах были выбиты окна. На стоянке возле ТРЦ загорелись автомобили. Торговый центр был разрушен почти полностью.

ТРЦ Retroville был разрушен во время ракетного удара по Киеву

Стоит отметить, что это не единственный крупный торговый центр в Украине, который был разрушен российскими ракетами.