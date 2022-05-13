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ТРЦ Retroville в Киеве восстановят: когда планируют открыть магазины

ТРЦ Retroville планируют восстановить и снова открыть (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Торговый центр Retroville на Виноградаре в Киеве, который был разрушен российской ракетой, восстановят и снова откроют для посетителей. Сейчас компания-застройщик уже начала ремонтные работы.

Об этом говорится в сообщении Stolitsa Group.

"На ТРЦ Retroville уже ведутся ремонтные работы. Три четверти площадей ТРЦ Retroville будут открыты для посетителей в августе этого года, а остальные площади поэтапно откроют в декабре 2022 года и марте 2023 года", - сказано в сообщении.

Компания возобновила свою работу 12 мая и планирует выполнить обязательства перед инвесторами по вводу в эксплуатацию готовых домов ЖК Варшавский Плюс и достройки других домов, работы над которыми были начаты ранее.

Напомним, ТРЦ Retroville был разрушен в результате попадания российской ракеты 21 марта 2022 года.

В результате взрыва в соседних домах были выбиты окна. На стоянке возле ТРЦ загорелись автомобили. Торговый центр был разрушен почти полностью.

ТРЦ Retroville был разрушен во время ракетного удара по Киеву

Стоит отметить, что это не единственный крупный торговый центр в Украине, который был разрушен российскими ракетами.

Недавно мы сообщали о том, что во время ракетного удара по Одессе был разрушен ТРЦ "Ривьера", в котором располагался единственный магазин Ашан в этом городе.

А также мы показывали, как выглядят места самых крупных обстрелов в Киеве и области через два месяца после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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КиевТРЦ