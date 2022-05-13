ТРЦ Retroville у Києві відновлять: коли планують відкрити магазини

"На ТРЦ Retroville вже ведуться ремонтні роботи. Три чверті площ ТРЦ Retroville будуть відкриті для відвідувачів в серпні цього року, а інші площі поетапно відкриють в грудні 2022 року і березні 2023 року", - сказано в повідомленні.

Компанія відновила свою роботу 12 травня і планує виконати зобов'язання перед інвесторами щодо введення в експлуатацію готових будинків ЖК Варшавський Плюс і добудови інших будинків, роботи над якими були розпочаті раніше.

Нагадаємо, ТРЦ Retroville був зруйнований в результаті попадання російської ракети 21 березня 2022 року.

В результаті вибуху в сусідніх будинках були вибиті вікна. На стоянці біля ТРЦ загорілися автомобілі. Торговий центр був зруйнований майже повністю.

ТРЦ Retroville був зруйнований під час ракетного удару по Києву

Варто відзначити, що це не єдиний великий торговий центр в Україні, який був зруйнований російськими ракетами.