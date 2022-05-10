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В Одессе оккупанты разрушили ракетами ТРЦ "Ривьера": фото последствий

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Одесса, Вторник 10 мая 2022 10:16
В Одессе оккупанты разрушили ракетами ТРЦ "Ривьера": фото последствий В Одессе после ракетного удара сгорел ТРЦ "Ривьера" (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Одесса на 9 мая подверглась массированным ракетным обстрелам. По городу выпустили 7 ракет, есть разрушения, пострадавшие и один погибший. Известно, что ракетными ударами практически уничтожили ТРЦ "Ривьера" - один из крупных торговых центров Одессы.

Фото разрушений опубликовали на странице ГСЧС и на канале в Telegram "Одесса. Официально".

Как сообщают спасатели, удар по поселку Фонтанка Одесской области произошел в 22:35. В результате ракетного удара возникли разрушения и пожар в торгово-развлекательном центре. Пожар удалось локализировать только в 01:20.

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В Одессе оккупанты разрушили ракетами ТРЦ &quot;Ривьера&quot;: фото последствийВ Одессе оккупанты разрушили ракетами ТРЦ &quot;Ривьера&quot;: фото последствийВ Одессе оккупанты разрушили ракетами ТРЦ &quot;Ривьера&quot;: фото последствийВ Одессе оккупанты разрушили ракетами ТРЦ &quot;Ривьера&quot;: фото последствийВ Одессе оккупанты разрушили ракетами ТРЦ &quot;Ривьера&quot;: фото последствийПожар удалось локализовать около половины второго ноги. Известно, что один человек погиб, еще два получили травмы.

Из социальных сетей стало известно, что на Фонтанке сгорел ТРЦ "Ривьера". Он находился на въезде в Одессу, имел площадь 82 тысячи кв. метров.

В ТРЦ было 190 магазинов, включая магазины многих известных брендов. На первом этаже был единственный в области гипермаркет "Ашан".

Стоит отметить, что в российских СМИ уже появился фейк о том, что ТРЦ в Одессе использовали в качестве склада военной техники.

Как сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, Россия все больше привлекает стратегическую авиацию для ударов по Одессе.

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Одесса ракетный удар
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