Война в Киеве и области в 7 знаковых снимках. Как эти места выглядят сейчас

Ракетные обстрелы столицы, уничтоженный пригород, массовые зверства оккупантов в захваченных Буче, Ирпене и других населенных пунктах. Все это мир увидел глазами фотографов на первых страницах мировых изданий.

РБК-Украина показывает самые знаковые снимки войны в Киеве и вокруг нее, и как места на этих фото выглядят спустя месяц после отступления российской армии.

Два месяца Украина стойко сражается с вражескими войсками. Так и не достигнув желаемых результатов и понеся значительные потери, оккупанты были выбиты силами ВСУ с подступов к Киеву и области. После себя они оставили сотни убитых гражданских и масштабные разрушения.

Сегодня мирная жизнь понемногу возвращается в дома киевлян и жителей области. Военные, спасатели и коммунальщики делают для этого все возможное. На некоторых локациях уже сложно представить кошмары, которые происходили здесь буквально месяц назад. Но фотографии помнят.

Одной из первых от вражеских обстрелов пострадала многоэтажка на Позняках. После ракетного удара и пожара дом фактически стал непригодным для жизни. Сегодня же район возвращается к мирному существованию. На улицах много людей и машин, и лишь повреждения на жилом доме напоминают о произошедшем.

Мост возле станции метро "Берестейская" стал одним из мест уличных боев в столице в ходе вражеского наступления. Какое-то время он был закрыт для проезда. Сегодня движение транспорта восстановлено, а о боях напоминают лишь пятна на асфальте от сгоревшей техники.

К одним из самых масштабных разрушений в Киеве можно отнести попадание в ТРЦ Retroville на проспекте Правды. На сегодняшний день работы по разбору поврежденных конструкций здания продолжаются с помощью спецтехники, территория ограждена забором.

В начале боевых действий многие жители столицы в качестве убежища выбрали киевскую "подземку". Некоторые жили здесь неделями. Сегодня метрополитен практически полностью восстановил работу, однако туристические палатки, служившие кровом для людей, до сих пор можно увидеть на платформах станций.

Кадры массовой эвакуации населения из Ирпеня на фоне разрушенного моста облетели многие мировые СМИ. Сегодня на выезде из города сооружен временный двухполосный мост, благодаря которому попасть в освобожденные города стало проще.

Тихий городок Буча, ставший на пути продвижения оккупационных войск из Беларуси к Киеву, подвергался массовым обстрелам. Россияне заняли населенный пункт в первые дни и пытались прорваться дальше на столицу.

Украинским защитникам удалось накрыть огнем целую колонну вражеских войск на улице Вокзальной. Благодаря усилиям коммунальных служб, сегодня дороги зачищены от сгоревшей техники, идут работы по восстановлению электричества и водоснабжения.

Во время оккупации Бучи "русский мир" показал свое настоящее лицо. Оккупанты массово грабили, насиловали, пытали и убивали мирных жителей. После их отступления некоторые улицы были усеяны телами погибших. Возвращаться в Бучу до сих пор не безопасно, завершаются поиски убитых и разминирование.