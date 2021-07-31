Тропические ливни и волны аномальной жары: август принесет очередные погодные сюрпризы

Погода в Украине в августе продолжит тенденцию всего аномального лета. По прогнозу синоптиков ожидаются резкие перепады температур, тропические ливни, шквалы и грозы, а также несколько волн аномальной жары выше 30 градусов тепла.

Что ждать украинцам от погоды летом – читайте в нашем материале ниже.

Август в Украине начнется с сильной жары, а потом большинство областей накроет тропическими ливнями. Середина месяца будет довольно прохладной, но потом снова большинство областей накроет аномальная жара.

Как рассказал сотрудник Украинского гидрометеорологического института Владислав Тимофеев в комментарии для издания "Сегодня", в августе ожидается две волны сильной жары.

"Конец июля – начало августа и еще вторая или третья декада августа. Но на севере Украины не должно быть экстремальной жары 35-37 градусов. Это может быть только на юге. В Киеве будет 30-33 градуса. Между этими волнами будет дождь", - рассказал синоптик.

Он добавил, что первая половина сентября будет теплой, а осень начнется только к концу месяца.

Как отмечают в Украинском гидрометцентре, средняя месячная температура в августе составит +18 +22 градуса. В южных, юго-восточных областях, в Крыму и местами в Карпатах до +23 +24 градусов.

Ожидается на 1-1,5 градуса выше климатических норм в августе. А вот осадков ожидают в пределах нормы – 31-80 мм, на Прикарпатье до 99 мм.

А вот народный синоптик Леонид Горбань составил календарь погоды на август и отметил, что возможны сильные бури и периоды аномальной жары.

1-3 августа: сильная жара

2 августа: буря

8 августа: буря

11-14 августа: дожди

19-21 августа: жара

22 августа: дожди

23-26 августа: жара

29 августа: дожди