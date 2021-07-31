Тропічні зливи і хвилі аномальної спеки: серпень принесе чергові погодні сюрпризи

Погода в Україні в серпні продовжить тенденцію всього аномального літа. За прогнозом синоптиків очікуються різкі перепади температур, тропічні зливи, шквали та грози, а також кілька хвиль аномальної спеки вище 30 градусів тепла.

Що чекати українцям від погоди влітку – читайте в нашому матеріалі нижче.

Серпень в Україні почнеться з сильної спеки, а потім більшість областей накриє тропічними зливами. Середина місяця буде досить прохолодною, але потім знову більшість областей накриє аномальна спека.

Як розповів співробітник Українського гідрометеорологічного інституту Владислав Тимофеєв у коментарі для видання "Сьогодні", у серпні очікується дві хвилі сильної спеки.

"Кінець липня - початок серпня і ще друга або третя декада серпня. Але на півночі України не повинно бути екстремальної спеки 35-37 градусів. Це може бути тільки на півдні. У Києві буде 30-33 градуси. Між цими хвилями буде дощ", - розповів синоптик.

Він додав, що перша половина вересня буде теплою, а осінь почнеться тільки до кінця місяця.

Як відзначають в Українському гідрометцентрі, середня місячна температура в серпні становитиме + 18 + 22 градуси. У південних, південно-східних областях, в Криму та місцями в Карпатах до + 23 + 24 градусів.

Очікується на 1-1, 5 градуса вище кліматичних норм у серпні. А от опадів очікують у межах норми-31-80 мм, На Прикарпатті до 99 мм.

А ось народний синоптик Леонід Горбань склав календар погоди на серпень і зазначив, що можливі сильні бурі та періоди аномальної спеки.

1-3 серпня: сильна спека

2 серпня: буря

8 серпня: буря

11-14 серпня: дощі

19-21 серпня: сильна спека

22 серпня: дощі

23-26 серпня: сильна спека

29 серпня: дощі