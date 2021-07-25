Раскалит до +40, а потом затянет дождями: синоптики ошарашили погодой на август

Погода в Украине в августе может поставить температурные рекорды, после которых ожидается удар стихии. А в середине месяца температура может сильно снизиться.

Что будет с погодой в Украине в последний летний месяц - читайте ниже в нашем материале.

Согласно прогнозу "народного синоптика" Леонида Горбаня, в августе дождей почти не будет, а вот жары хватит с лихвой.

"К середине месяца днем ожидается под +40 при почти полном отсутствии облаков. После 18-го ненадолго "запахнет осенью", температура на два-три дня резко снизится до 20-22 градусов. Перед Днем Независимости снова потеплеет до 26-28 градусов - и лето закончится, попрощавшись проливным дождем", - рассказал Горбань.

А вот июль, по прогнозу синоптика, закончится теплой комфортной погодой, но с дождями.

Синоптики Gismeteo в свою очередь в прогнозе на месяц не видят запредельно высоких температур. По их прогнозу июль закончится с высокими градусами +27+32, дождей будет умеренно.

Начало августа будет с похолоданием до +22+25 и дождями на западе и севере, а на юго-востоке будут умеренные +27+28 периодически с осадками.

Далее ожидается тепло от +24+28 градусов со средним количеством осадков.

Ниже смотрите прогноз погоды на месяц для Киева, Львова, Харькова и Одессы.

Скрин: погода в Украине в августе (gismeteo.ua)