ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Раскалит до +40, а потом затянет дождями: синоптики ошарашили погодой на август

Новина українською →
Воскресенье 25 июля 2021 14:38
Раскалит до +40, а потом затянет дождями: синоптики ошарашили погодой на август Коллаж РБК-Украина: Прогноз погоды на август в Украине
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине в августе может поставить температурные рекорды, после которых ожидается удар стихии. А в середине месяца температура может сильно снизиться.

Что будет с погодой в Украине в последний летний месяц - читайте ниже в нашем материале.

Согласно прогнозу "народного синоптика" Леонида Горбаня, в августе дождей почти не будет, а вот жары хватит с лихвой.

"К середине месяца днем ожидается под +40 при почти полном отсутствии облаков. После 18-го ненадолго "запахнет осенью", температура на два-три дня резко снизится до 20-22 градусов. Перед Днем Независимости снова потеплеет до 26-28 градусов - и лето закончится, попрощавшись проливным дождем", - рассказал Горбань.

А вот июль, по прогнозу синоптика, закончится теплой комфортной погодой, но с дождями.

Синоптики Gismeteo в свою очередь в прогнозе на месяц не видят запредельно высоких температур. По их прогнозу июль закончится с высокими градусами +27+32, дождей будет умеренно.

Начало августа будет с похолоданием до +22+25 и дождями на западе и севере, а на юго-востоке будут умеренные +27+28 периодически с осадками.

Далее ожидается тепло от +24+28 градусов со средним количеством осадков.

Ниже смотрите прогноз погоды на месяц для Киева, Львова, Харькова и Одессы.

Раскалит до +40, а потом затянет дождями: синоптики ошарашили погодой на августРаскалит до +40, а потом затянет дождями: синоптики ошарашили погодой на августРаскалит до +40, а потом затянет дождями: синоптики ошарашили погодой на августРаскалит до +40, а потом затянет дождями: синоптики ошарашили погодой на август

Скрин: погода в Украине в августе (gismeteo.ua)

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода зимой в Украине, напугав снежными буранами и трескучими морозами.

Также мы писали, когда в Украине ждать магнитные бури, эксперты назвали все опасные даты августа 2021.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Леонид Горбань
LITE
Праздник 25 июля: что строго запрещено делать, главные традиции и кто именинник
Праздник 25 июля: что строго запрещено делать, главные традиции и кто именинник