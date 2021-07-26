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Какой будет погода в августе: Укргидрометцентр дал прогноз на последний месяц лета

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Понедельник 26 июля 2021 13:52
Какой будет погода в августе: Укргидрометцентр дал прогноз на последний месяц лета Фото: в августе в Украине ожидается 20-25 градусов тепла (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В августе 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 20-25 градусов тепла, в Карпатах 16-18 градусов. Это на 1-1,5 градусов выше климатической нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 31-80 мм, на Прикарпатье местами 95-99 мм, что в пределах климатической нормы.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что в августе средняя месячная температура воздуха составляет 18-22 градусов, в южных, юго-восточных областях и в Крыму местами 23-24 градусов, на высокогорье Карпат 13 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет - 0-7 градусов тепла, на юге местами 8-13 градусов тепла, в Карпатах, северных, Волынской, Харьковской, Луганской и Запорожской областях местами 0,1-2 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха - 35-39 градусов тепла, в южных, восточных, большинстве центральных, Тернопольской и Черниговской областях местами 40-42 градусов, в горных районах 30-35 градусов, на высокогорье Карпат 26-28 градусов.

В августе средняя месячная количество осадков составляет 30-69 мм, в Херсонской области и западных районах Крыма местами 24-28 мм, на Прикарпатье, Закарпатье и горах Крыма 70-97 мм, в горных районах Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей местами 104-120 мм.

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