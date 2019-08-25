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Трогательно до слез: бортпроводница самолета исполнила в небе Гимн Украины (видео)

STYLERЖизнь    25.08.2019 - 11:14
Трогательно до слез: бортпроводница самолета исполнила в небе Гимн Украины (видео)
В самолете для пассажиров исполнили Гимн Украины (Фото: скриншот)

Патриотическая акция авиаперевозчика в День Независимости восхитила украинцев

Бортпроводница исполнила Гимн Украины в небе на борту самолета. Так сотрудница МАУ поздравила в День Независимости 24 августа с праздником пассажиров рейса Киев - Львов. Видео чудесного исполнения показали в сети.

Отмечается, что стюардесса попросила граждан не вставать с мест во время полета в целях безопасности и оставаться с пристегнутыми ремнями.

В самолете бортпроводница МАУ в День Независимости исполнила гимн Украины (Фото: скриншот)

"Искренне поздравляем по случаю национального праздника - Дня Независимости Украины!" - говорится в сообщении авиаперевозчика.

Бортпроводница исполнила государственный гимн Украины просто в небе (Видео: facebook.com/flyuia.ua)

Добавим, что в другом самолете пассажирам раздавали флажки Украины. Пассажиры рейса Киев - Ницца получили подарки на высоте 10 тысяч метров, рассказал Артемий Сурин в своем Facebook.

Также пользователи сети опубликовали соответствующее фото.

Трогательно до слез: бортпроводница самолета исполнила в небе Гимн Украины (видео)

В самолете МАУ в День Независимости пассажирам подарили флажки Украины (Фото: facebook.com)

"Тот случай, когда рад лететь МАУ. Фантастическое исполнение Гимна Украины в небе бортпроводницей Натальей", - говорится в публикации в Facebook сотрудника агентства Reuters Сергея Каразия, который в День Независимости летел рейсом из Киева во Львов.

В День Независимости в самолете МАУ бортпроводница акапельно исполнила Гимн Украині (Видео: facebook.com/sergiy.karazy)

Пользователи сети восхищаются подобной акцией и признают, что эта инициатива очень их тронула.

  • Спасибо, очень замечательное поздравления!
  • Очень хорошо! С праздником!
  • Трогательно до слез! С праздником!
  • Нам сегодня на рейсе выдали всем маленькие флажки!
  • Очень трогательно, аж мурашки по спине побежали!
  • Очень круто!
  • Молодец!
  • Какая молодец! Браво! Слава Украине!

Трогательно до слез: бортпроводница самолета исполнила в небе Гимн Украины (видео)

Трогательно до слез: бортпроводница самолета исполнила в небе Гимн Украины (видео)

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, в оккупированном Крыму подняли флаг Украины в честь праздника. В сети показали яркое видео.

Также мы писали о том, что на оккупированных территориях на Донбассе партизаны преподнесли патриотический сюрприз боевикам террористческих группировок.

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