Трогательно до слез: бортпроводница самолета исполнила в небе Гимн Украины (видео)

Патриотическая акция авиаперевозчика в День Независимости восхитила украинцев
Бортпроводница исполнила Гимн Украины в небе на борту самолета. Так сотрудница МАУ поздравила в День Независимости 24 августа с праздником пассажиров рейса Киев - Львов. Видео чудесного исполнения показали в сети.
Отмечается, что стюардесса попросила граждан не вставать с мест во время полета в целях безопасности и оставаться с пристегнутыми ремнями.
В самолете бортпроводница МАУ в День Независимости исполнила гимн Украины (Фото: скриншот)
"Искренне поздравляем по случаю национального праздника - Дня Независимости Украины!" - говорится в сообщении авиаперевозчика.
Бортпроводница исполнила государственный гимн Украины просто в небе (Видео: facebook.com/flyuia.ua)
Добавим, что в другом самолете пассажирам раздавали флажки Украины. Пассажиры рейса Киев - Ницца получили подарки на высоте 10 тысяч метров, рассказал Артемий Сурин в своем Facebook.
Также пользователи сети опубликовали соответствующее фото.
В самолете МАУ в День Независимости пассажирам подарили флажки Украины (Фото: facebook.com)
"Тот случай, когда рад лететь МАУ. Фантастическое исполнение Гимна Украины в небе бортпроводницей Натальей", - говорится в публикации в Facebook сотрудника агентства Reuters Сергея Каразия, который в День Независимости летел рейсом из Киева во Львов.
В День Независимости в самолете МАУ бортпроводница акапельно исполнила Гимн Украині (Видео: facebook.com/sergiy.karazy)
Пользователи сети восхищаются подобной акцией и признают, что эта инициатива очень их тронула.
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Как сообщалось ранее, в оккупированном Крыму подняли флаг Украины в честь праздника. В сети показали яркое видео.
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