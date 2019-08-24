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Партизаны передали "патриотический привет" боевикам на Донбассе (фото)

STYLERЖизнь    24.08.2019 - 11:27
Партизаны передали "патриотический привет" боевикам на Донбассе (фото)
Коллаж (РБК-Украина)

24 августа на Донбассе украинские патриоты поздравили людей с Днем Независимости

Партизаны на Донбассе преподнесли патриотический сюрприз боевикам "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе. Украинские патриоты поздравили страну с Днем Независимости и расклеили патриотические листовки с поздравлениями. Так, например, яркие плакаты появились на фасаде Центральной библиотеки Луганска.

"Луганск — это Украина" и "З Днем Незалежності, Україна!", — говорится в листовках.

Снимки опубликовал один из основателей "Информационного сопротивления" Юрий Карин.

Партизаны передали &quot;патриотический привет&quot; боевикам на Донбассе (фото)Фото: Украинские листовки в Луганске (Юрий Карин/Facebook)

Также пламенный привет боевикам от партизанов заметили и на улицах оккупированного Донецка. Наклейки с украинским флагом и словами поздравления появились на административных зданиях и в жилых кварталах оккупированных города.

Партизаны передали &quot;патриотический привет&quot; боевикам на Донбассе (фото)Партизаны передали &quot;патриотический привет&quot; боевикам на Донбассе (фото)Партизаны передали &quot;патриотический привет&quot; боевикам на Донбассе (фото)Фото: Украинские листовки в Донецке (radiosvoboda.org)

RКстати, в оккупированном Луганске на здании средней школы на улице Льва Толстого, 41, появилась надпись краской "Слава Украине!".

Партизаны передали &quot;патриотический привет&quot; боевикам на Донбассе (фото)Фото: Школа в Луганске (соцсети)

Как мы ранее сообщали, посольство Великобритании трогательно поздравило украинцев с Днем независимости известной песней Тараса Петриненко "Украина".

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