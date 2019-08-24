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В оккупированном Крыму подняли флаг Украины (яркое видео)

STYLERЖизнь    24.08.2019 - 13:13
В оккупированном Крыму подняли флаг Украины (яркое видео)
Фото: Флаг Украины (РБК-Украина)

Так в оккупированном городе отпраздновали День государственного флага

В оккупированном Россией Крыму в День государственного флага, который отмечался 23 августа, вывесили украинский флаг. Это произошло в Алуште, сообщает в Twitter "Департамент анти пропаганды ДНР".

"В Алуште сегодня у ка*апов пригорело))) С Днем Флага Украина!", - подписали в соцсети видеоролик.

В видео можно лицезреть развивающийся желто-голубой флаг Украины на одной из многоэтажек Алушты. В конце ролика автор произносит фразу "Крым - это Украина".

Пользователи сети радостно отреагировали на данный факт в комментариях.

  • Слава Украине! Героям Слава!
  • Спасибо за слова "Крым - это Украина". С праздником вас!
  • Слава Украине!
  • Как же приятно смотреть на свой флаг. А не на это вот все трехцветное го*но.

В оккупированном Крыму подняли флаг Украины (яркое видео)

В оккупированном Крыму подняли флаг Украины (яркое видео)Скриншот комментариев (twitter.com/antiprdnr)

Как мы ранее писали, в оккупированном Россией Крыму приближается так называемый бархатный сезон, но туристов на полуострове не наблюдается. Блогер Roksolana Today&Крым на своей странице в Twitter в очередной раз доказал этот факт.

Читайте также, как партизаны на Донбассе преподнесли патриотический сюрприз боевикам "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе. Украинские патриоты поздравили страну с Днем Независимости и расклеили патриотические листовки с поздравлениями.

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