Пусть сердца будут наполнены гордостью: футболисты трогательно поздравили украинцев

Футболисты сборной поздравили украинцев (фото: instagram.comkonoplyanka.official)

Футболисты сборной трогательно поздравили Украину с Днем независимости

С Днем независимости украинцев решили поздравить футболисты национальной сборной. Видеопоздравление, которое записали Евгений Коноплянка, Александр Зинченко, Виктор Цыганков, Андрей Пятов и другие, опубликовано на YouTube-аккаунте УАФ.

В видеообращении футболисты отмечают, что для них является большой честью выступать за национальную сборную и защищать на международной арене два самых родных цвета.

"Голубой и желтый - цвета наших сердец. В Украине живут наши родители, здесь растут наши дети, здесь - наши корни", - говорится в обращении.

Футболисты сборной трогательно поздравили Украину с Днем независимости

Также футболисты отметили: "Когда играет гимн, когда звучит "Слава Украине!", когда развевается родной флаг, на любом стадионе, в любой стране мира мы отвечаем: "Героям слава!". Наши победы - это наша благодарность защитникам Украины, благодарность каждому болельщику. Пусть ваши сердца каждый день будут наполнены гордостью за то, что мы - украинцы. Мы гордимся нашей страной, любим ее. С Днем независимости, Украина!"

Напомним, что на тренировке сборной Украины перед матчем с Саудовской Аравией, который состоится 23 марта 2018 года, игроки "сине-желтых" решили подшутить над полузащитником Евгением Коноплянкой.

Как сообщает РБК-Украины, сборная Украины впервые сыграет в белой форме.

А также о том, что "Манчестер Юнайтед" оштрафовал игрока за неявку в расположение клуба.