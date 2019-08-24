День Независимости на Майдане: гимн Украины под рэп взорвал соцсети

Алина Паш прошлась по главной улице страны и зачитала рэп
День Независимости 2019 не прошел для украинцев без сюрпризов. Так, на "Шествии Достоинства", которое проходило на Майдане Независимости в столице, украинская певица Алина Паш исполнила гимн Украины в стиле рэп. Музыкант сыграл на рояле музыку к "Ще не вмерла Україна", а Алина зачитала патриотический рэп.
Но не все украинцы поняли такого современного звучания национального символа. Но есть, безусловно и те люди, которые оценили "инновацию".
Видео: Алина Паш на Майдане (YouTube/Факты ICTV)
Многие украинцы уверены, гимн не должен так звучать. Об этом они высказались в комментариях к видео.
Скриншот комментариев (YouTube)
Многим украинцам понравилось такое современное звучание гимна.
Скриншот комментариев (YouTube)
Интересно, что Зеленский во время выступления Алины Паш пытался мимикой подыграть в такт музыке.
Как мы ранее писали, в оккупированном Крыму подняли флаг Украины (яркое видео).
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