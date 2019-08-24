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День Независимости на Майдане: гимн Украины под рэп взорвал соцсети

STYLERЖизнь    24.08.2019 - 17:11
День Независимости на Майдане: гимн Украины под рэп взорвал соцсети
День Независимости Украины (РБК-Украина)

Алина Паш прошлась по главной улице страны и зачитала рэп

День Независимости 2019 не прошел для украинцев без сюрпризов. Так, на "Шествии Достоинства", которое проходило на Майдане Независимости в столице, украинская певица Алина Паш исполнила гимн Украины в стиле рэп. Музыкант сыграл на рояле музыку к "Ще не вмерла Україна", а Алина зачитала патриотический рэп.

Но не все украинцы поняли такого современного звучания национального символа. Но есть, безусловно и те люди, которые оценили "инновацию".

Видео: Алина Паш на Майдане (YouTube/Факты ICTV)

Многие украинцы уверены, гимн не должен так звучать. Об этом они высказались в комментариях к видео.

  • Хороший рэп... но кровь че-то из ушей пошла...
  • Просто рука лице... Я не проти інновацій, але від репу у мене вуха завертаються у трубочку....
  • Сказати.що це пи....ь - це нічого не сказати! Позорисько всесвітнє!

День Независимости на Майдане: гимн Украины под рэп взорвал соцсети

Скриншот комментариев (YouTube)

Многим украинцам понравилось такое современное звучание гимна.

  • Бомба!!как же мне понравилось. Необычно, красиво, тонко, великолепно!!я в восторге.
  • Люди, которые не понимаю суть, не пишите дичь в комментариях, а то диванных экспертов хватает.
  • Это пушка!
  • Круто!
  • Клевый рэп. Молодец!

День Независимости на Майдане: гимн Украины под рэп взорвал соцсети

День Независимости на Майдане: гимн Украины под рэп взорвал соцсети

Скриншот комментариев (YouTube)

Интересно, что Зеленский во время выступления Алины Паш пытался мимикой подыграть в такт музыке.

Как мы ранее писали, в оккупированном Крыму подняли флаг Украины (яркое видео).

Читайте также, как партизаны на Донбассе преподнесли патриотический сюрприз боевикам "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе.

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