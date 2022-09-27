Трирічний Лео з Ірпеня заспівав ще один хіт та зворушив відповіддю на запитання: "Що ти зробиш після перемоги?"

Трирічний мешканець Ірпеня Леон Буша, який своїми піснями став зіркою мережі, захопив українців новим відео. Хлопчик переспівав хіт легендарного українського рок-гурту "Океан Ельзи" під назвою "Обійми".
Відео в Instagram опублікував тато хлопчика Олександр Буша.
На відео Лео з ніжною усмішкою на обличчі виконав: "Коли настане день. Закінчиться війна. Там загубив себе. Побачив аж до дна. Обійми мене, обійми мене, обійми. Так лагідно і не пускай".
В кінці ролика батько запитав у Лео, що він зробить, коли дізнається про перемогу Україну.
"Заплющивши очі, він мені відповів. Його відверта відповідь неймовірно зворушлива… Наскільки сильно він бажає миру. Я впевнений, що кожен з нас чекає на нашу перемогу так само сильно, як Лео. Наближаємо перемогу разом. Хто, чим може, на своїх місцях! Люди України поєднують в собі силу, добро та безмежну жагу до свободи! Україна - то любов", - йдеться у повідомленні.
Почувши цікаве питання від тата, хлопчик без роздумів відповів, що після закінчення війни він просто заплющить очі і скаже: "Так, ми перемогли".
У коментарях користувачі в захваті від хлопчика та пишуть, що у всіх українців буде відповідь така ж, коли вони дізнаються про перемогу.
Раніше Лео та його батько переспівали українську версію хіта "Воїни світла".
Також хлопчик переспівував ще одну відому пісню гурту "Океан Ельзи".