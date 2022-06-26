Трехлетний Лео из Ирпеня перепел еще один хит: милое видео

Трехлетний Лео из Ирпеня, который стал звездой интернета после исполнения Гимна Сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина", а затем вместе со Святославом Вакарчуком спел хит "Не твоя війна" на благотворительном концерте в киевском метрополитене, порадовал еще одной популярной балладой из репертуара "Океан Ельзи".

Уличный "концерт" сынишки снял на видео папа юной знаменитости, и кадры опубликовал в Instagram.

Белокурый мальчуган в этот раз перепел "Човен", катаясь на беговеле.

На ролике видно, как Лео весело колесит на своем транспорте по тротуару мимо домов и звонко напевает строки из песни. Мальчик так увлекся музыкальным путешествием, что отец юной звезды Александр даже не поспевал за ним, и Лео перед поворотом остановился и дождался родителя.

Песня "Човен" очень понравилась малышу, и его папа признается, что с патриотической баллады начинается почти каждая их поездка.

Видео: 3-летний Лео из Ирпеня перепел хит "Океан Ельзи" "Човен"

Новая песня мальчика восхитила пользователей сети, и в комментариях Лео осыпают теплыми комплиментами.

Лео – невероятный

Не мальчик, а чудо! Постоянно наблюдаю, не могу налюбоваться

Просто мое настроение! Маленький ангелочек

Самый нежный и самый поющий соловей!

Маленький маэстро в нелегкое время сейчас и будущий трофей в будущей мирной Украине! Я в восторге духа от врожденного таланта Лео

Текст песни "Човен"

Човен,

Мій маленький човен

Хвилями гойдає

Пам'ять день і ніч...

Човен

Спогадами повен,

З нього добре видно

Землю навсібіч...

Там зліва і справа

Цвітуть сади...

Там зліва і справа

Чужі сліди...

Війнами втомлена

Та ніким не зломлена

Розквітай, земле ти моя!

Голодом морена,

Але не покорена!

Най звучить над Дніпром

Твоя пісня солов'я!

Човен,

Мій маленький човен

Хвиль не помічає,

День і ніч пливе...

Знаю, хвилю він здолає,

Мілину обійде

І шторм переживе!

Бо зліва і справа

Цвітуть сади...

Бо зліва і справа

Чужі сліди...

Предлагаем вам вспомнить, как звучит песня в оригинале - в исполнении "Океан Ельзи"

А также - еще раз насладиться исполнением Лео старинной песни "Ой, у лузі червона калина", которую в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину спел лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, вступивший в терроборону, возле Михайловского собора в Киеве.

Видео: маленький Лео поет "Ой, у лузі червона калина" в Хмельницкой области, куда семья выехала из Ирпеня из-за российских оккупантов