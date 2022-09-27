Трехлетний Лео из Ирпеня спел еще один хит и растрогал ответом на вопрос: "Что ты сделаешь после победы?"

На видео Лео с нежной улыбкой на лице исполнил: "Коли настане день. Закінчиться війна. Там загубив себе. Побачив аж до дна. Обійми мене, обійми мене, обійми. Так лагідно і не пускай".

В конце ролика отец спросил Лео, что он сделает, когда узнает о победе Украины.

"Закрыв глаза, он мне ответил. Его откровенный ответ невероятно трогателен… Насколько сильно он желает мира. Я уверен, что каждый из нас ждет нашу победу так же сильно, как Лео. Приближаем победу вместе. Кто, чем может, на своих местах? ! Люди Украины сочетают в себе силу, добро и безграничную жажду свободы! Украина - это любовь", - говорится в сообщении.

Услышав интересный вопрос от папы, мальчик без раздумий ответил, что после окончания войны он просто закроет глаза и скажет: "Да, мы победили".

В комментариях пользователи в восторге от мальчика и пишут, что у всех украинцев будет ответ такой же, когда они узнают о победе.