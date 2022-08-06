Трехлетний Лео из Ирпеня и его отец перепели украинскую версию хита "Воины света" (видео)

Трехлетний Лео из Ирпеня, который стал звездой интернета после исполнения Гимна Сечевых Стрельцов "Ой, у лузі червона калина", теперь спет вместе со своим отцом.

В частности, они перепели украинскую версию хита группы "Ляпис Трубецкой" - "Воины света".

На видео видно, как Александр играет на гитаре и поет вместе с мальчиком. В конце Лео также берет в руки укулеле и подыгрывает папе.

Пользователи в сети в восторге от пения Лео и пишут, что мальчик очень талантливый.

Как же это мило и красиво. Вы правильно воспитываете детей;

Это будущее Украины;

Великолепное исполнение. Ваша семья пример замечательного воспитания деток;

Маленькое чудо, как он учит такие песни, просто молодец;

Мой маленький герой, обожаю его;

Это можно слушать вечно.

Добавим, что совсем недавно группа "Ляпис Трубецкой" обнародовала украинскую версию своего хита "Воины света". Как известно, именно эта песня стала неофициальным гимном революции Достоинства 2014 года.

Перевод текста песни сделал украинский писатель Сергей Жадан.