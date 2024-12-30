Трінчер похизувалася розкішним подарунком від загадкового залицяльника (фото)

Вона розповіла у своїх Stories передісторію.

"Тут мені містер Х цілий квест влаштував", - підписала вона одну з них.

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Потім співачка продемонструвала, що загадковий шанувальник надіслав їй величезний букет червоних троянд після її концерту.

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У наступні дні чоловік надіслав їй ще два розкішних букети та разом із ними рожевий кнопковий телефон-"розкладачку".

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Співачка у своїх Stories зазначила, що вона в шоці. Її близькі спочатку подумали, що хтось забув гаджет. Однак там було послання до Трінчер у вигляді смс. Співачка довго не могла прийти до тями, проте потім постаралася відповісти прихильнику, хоча й не розуміла, хто це.

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"Я не розумію, від кого це", - зазначила артистка.

Потім вона все-таки відповіла шанувальнику, хоч зробити це їй було складно на кнопковому телефоні.

"Я вже стара для цих інтриг. Писала на цьому телефоні годин 30 слово "Дякую". Наступного разу покладіть Айфон", - розповіла в Stories Трінчер.

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Чоловік, очевидно, зрозумів натяк. Потім співачка продемонструвала подарунок - новий телефон.

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Нагадаємо, Трінчер - українська співачка й актриса, представниця України на пісенному конкурсі "Дитяче Євробачення-2015", суперфіналістка шоу "Голос країни-8", учасниця "Голос. Діти-2". Стала популярною після зйомок у серіалі "Школа".

Співачка була одружена з блогером і бізнесменом Олександром Волошиним, який нещодавно втік з України та живе на Балі. Їхні стосунки тривали близько 2-х років. Трінчер прокоментувала вчинок колишнього чоловіка.

Нещодавно актор фільмів для дорослих Леон зізнався, що в нього був секс із Трінчер.

Про особисте життя співачка останнім часом нічого не розповідає, хоча й не приховує, що має багато шанувальників.

Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)