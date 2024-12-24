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Анна Трінчер відверто заговорила про плани на материнство

Вівторок 24 грудня 2024 15:45
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Анна Трінчер відверто заговорила про плани на материнство Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Анна Трінчер зізналася, чи уявляє себе мамою і про що буде говорити зі своєю дитиною.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю зірки Фактам. Life.

Так, зі слів виконавиці, рішення стати матір’ю вимагає не лише часу, але й емоційної зрілості, внутрішньої готовності та щирого бажання.

Поки що, каже Анна, цього всього у неї немає.

"Я глибоко ціную роль матері й захоплююся тими, хто вже обрав цей шлях. Але зараз я перебуваю на тому етапі життя, коли не бачу себе в цій ролі", - зізналася артистка.

Анна Трінчер відверто заговорила про плани на материнство

Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Також знаменитість додала, що їй хотілося б створити для своєї дитини середовище, в якому вона почувалася б вільною, прийнятою й оточеною підтримкою та розумінням.

"Я за чесне та відкрите спілкування, побудоване на взаємоповазі й довірі, яке допоможе дитині розкрити свій потенціал", - сказала співачка.

Що відомо про особисте життя Анни Трінчер

Першим коханням Анни Трінчер став актор і блогер Богдан Осадчук. Їхні стосунки тривали кілька років, після чого пара вирішила розійтися. Згодом, за словами співачки, вона була у стосунках з чоловіком, який значно старший за неї, але подробиці цих стосунків розкривати не стала.

Анна Трінчер відверто заговорила про плани на материнство

Анна Трінчер і Богдан Осадчук (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Пізніше артистка почала зустрічатися з Олександром Волошиним, а у 2022 році вони одружилися, організувавши скромне весілля в колі родини.

Анна Трінчер відверто заговорила про плани на материнство

Анна Трінчер та Олександр Волошин (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Пара планувала відсвяткувати подію більш масштабно після перемоги, але згодом стало відомо, що в їхніх стосунках виникла криза.

Подружжя намагалося врятувати свої стосунки, однак зрештою повідомила про розлучення. Олександр відверто зізнався, що його почуття згасли, і, щоб не завдавати болю Анні, він ухвалив рішення про розрив.

До слова, раніше Аня Трінчер назвала найдорожчу річ у її шафі.

Також її не впізнали у новому епатажному образі.

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