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Трінчер похизувалася розкішним подарунком від загадкового залицяльника (фото)

Понеділок 30 грудня 2024 13:00
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Трінчер похизувалася розкішним подарунком від загадкового залицяльника (фото) Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Катерина Собкова

Популярна українська співачка Анна Трінчер, яку нещодавно не впізнали в новому епатажному образі без брів, цього разу похвалилася своїм підписникам дорогим подарунком - iPhone.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

Вона розповіла у своїх Stories передісторію.

"Тут мені містер Х цілий квест влаштував", - підписала вона одну з них.

Трінчер похизувалася розкішним подарунком від загадкового залицяльника (фото)

Скриншот

Потім співачка продемонструвала, що загадковий шанувальник надіслав їй величезний букет червоних троянд після її концерту.

Трінчер похизувалася розкішним подарунком від загадкового залицяльника (фото)

Скриншот

У наступні дні чоловік надіслав їй ще два розкішних букети та разом із ними рожевий кнопковий телефон-"розкладачку".

Трінчер похизувалася розкішним подарунком від загадкового залицяльника (фото)

Скриншот

Співачка у своїх Stories зазначила, що вона в шоці. Її близькі спочатку подумали, що хтось забув гаджет. Однак там було послання до Трінчер у вигляді смс. Співачка довго не могла прийти до тями, проте потім постаралася відповісти прихильнику, хоча й не розуміла, хто це.

Трінчер похизувалася розкішним подарунком від загадкового залицяльника (фото)

Скриншот

"Я не розумію, від кого це", - зазначила артистка.

Потім вона все-таки відповіла шанувальнику, хоч зробити це їй було складно на кнопковому телефоні.

"Я вже стара для цих інтриг. Писала на цьому телефоні годин 30 слово "Дякую". Наступного разу покладіть Айфон", - розповіла в Stories Трінчер.

Трінчер похизувалася розкішним подарунком від загадкового залицяльника (фото)

Скриншот

Чоловік, очевидно, зрозумів натяк. Потім співачка продемонструвала подарунок - новий телефон.

Трінчер похизувалася розкішним подарунком від загадкового залицяльника (фото)

Скриншот

Нагадаємо, Трінчер - українська співачка й актриса, представниця України на пісенному конкурсі "Дитяче Євробачення-2015", суперфіналістка шоу "Голос країни-8", учасниця "Голос. Діти-2". Стала популярною після зйомок у серіалі "Школа".

Співачка була одружена з блогером і бізнесменом Олександром Волошиним, який нещодавно втік з України та живе на Балі. Їхні стосунки тривали близько 2-х років. Трінчер прокоментувала вчинок колишнього чоловіка.

Нещодавно актор фільмів для дорослих Леон зізнався, що в нього був секс із Трінчер.

Про особисте життя співачка останнім часом нічого не розповідає, хоча й не приховує, що має багато шанувальників.

Трінчер похизувалася розкішним подарунком від загадкового залицяльника (фото)

Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Раніше Трінчер відверто заговорила про плани на материнство.

Також Анна Трінчер заспівала з ветераном війни.

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