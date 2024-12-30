Тринчер похвасталась роскошным подарком от загадочного поклонника (фото)

Популярная украинская певица Анна Тринчер, которую недавно не узнали в новом эпатажном образе без бровей , на этот раз похвасталась своим подписчикам дорогим подарком - iPhone.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram .

Она рассказала в своих Stories предысторию.

"Тут мне мистер Х целый квест устроил", - подписала она одну из них.

Скриншот

Затем певица продемонстрировала, что загадочный поклонник прислал ей огромный букет красных роз после ее концерта.

Скриншот

В последующие дни мужчина прислал ей еще два роскошных букета и вместе с ними розовый кнопочный телефон-"раскладушку".

Скриншот

Певица в своих Stories отметила, что она в шоке. Ее близкие сначала подумали, что кто-то забыл гаджет. Однако там было послание к Тринчер в виде смс. Певица долго не могла прийти в себя, однако потом постаралась ответить поклоннику, хотя и не понимала, кто это.

Скриншот

"Я не понимаю, от кого это", - отметила артистка.

Затем она все-таки ответила поклоннику, хоть сделать это ей было сложно на кнопочном телефоне.

"Я уже старая для этих интриг. Писала на этом телефоне часов 30 слово "Спасибо". Следующий раз положите Айфон", - рассказала в Stories Тринчер.

Скриншот

Мужчина, осевидно, понял намек. Затем певица продемонстрировала подарок - новый телефон.

Скриншот

Напомним, Тринчер - украинская певица и актриса, представительница Украины на песенном конкурсе "Детское Евровидение-2015", суперфиналистка шоу "Голос країни-8", участница "Голос. Діти-2". Стала популярной после съемок в сериале "Школа".

Певица была замужем за блогером и бизнесменом Александром Волошиным, который недавно сбежал из Украины и живет на Бали. Их отношения продлились около 2-х лет. Тринчер прокомментировала поступок бывшего мужа.

Недавно актер фильмов для взрослых Леон признался, что у него был секс с Тринчер.

О личной жизни певица в последнее время ничего не рассказывает, хотя и не скрывает, что у нее есть много поклонников.

Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)