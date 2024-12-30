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Тринчер похвасталась роскошным подарком от загадочного поклонника (фото)

Понедельник 30 декабря 2024 13:00
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Тринчер похвасталась роскошным подарком от загадочного поклонника (фото) Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Катерина Собкова

Популярная украинская певица Анна Тринчер, которую недавно не узнали в новом эпатажном образе без бровей, на этот раз похвасталась своим подписчикам дорогим подарком - iPhone.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

Она рассказала в своих Stories предысторию.

"Тут мне мистер Х целый квест устроил", - подписала она одну из них.

Тринчер похвасталась роскошным подарком от загадочного поклонника (фото)

Скриншот

Затем певица продемонстрировала, что загадочный поклонник прислал ей огромный букет красных роз после ее концерта.

Тринчер похвасталась роскошным подарком от загадочного поклонника (фото)

Скриншот

В последующие дни мужчина прислал ей еще два роскошных букета и вместе с ними розовый кнопочный телефон-"раскладушку".

Тринчер похвасталась роскошным подарком от загадочного поклонника (фото)

Скриншот

Певица в своих Stories отметила, что она в шоке. Ее близкие сначала подумали, что кто-то забыл гаджет. Однако там было послание к Тринчер в виде смс. Певица долго не могла прийти в себя, однако потом постаралась ответить поклоннику, хотя и не понимала, кто это.

Тринчер похвасталась роскошным подарком от загадочного поклонника (фото)

Скриншот

"Я не понимаю, от кого это", - отметила артистка.

Затем она все-таки ответила поклоннику, хоть сделать это ей было сложно на кнопочном телефоне.

"Я уже старая для этих интриг. Писала на этом телефоне часов 30 слово "Спасибо". Следующий раз положите Айфон", - рассказала в Stories Тринчер.

Тринчер похвасталась роскошным подарком от загадочного поклонника (фото)

Скриншот

Мужчина, осевидно, понял намек. Затем певица продемонстрировала подарок - новый телефон.

Тринчер похвасталась роскошным подарком от загадочного поклонника (фото)

Скриншот

Напомним, Тринчер - украинская певица и актриса, представительница Украины на песенном конкурсе "Детское Евровидение-2015", суперфиналистка шоу "Голос країни-8", участница "Голос. Діти-2". Стала популярной после съемок в сериале "Школа".

Певица была замужем за блогером и бизнесменом Александром Волошиным, который недавно сбежал из Украины и живет на Бали. Их отношения продлились около 2-х лет. Тринчер прокомментировала поступок бывшего мужа.

Недавно актер фильмов для взрослых Леон признался, что у него был секс с Тринчер.

О личной жизни певица в последнее время ничего не рассказывает, хотя и не скрывает, что у нее есть много поклонников.

Тринчер похвасталась роскошным подарком от загадочного поклонника (фото)

Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Ранее Тринчер откровенно заговорила о планах на материнство.

Также Анна Тринчер спела с ветераном войны.

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