Трихолог розповіла, що робити, якщо електризується волосся взимку

Причини електризації волосся









Трихолог Уляна Ерстенюк розповіла, що варто подбати про хороше зволоження волосся, включаючи незмивні спреї, сироватки, живильні маски на довжину 1-2 рази на тиждень, а також бальзам та термозахист після кожного миття.

Якщо у вас жирний тип шкіри голови і ви використовуєте тільки шампуні для себорегуляції, то додайте на зміну зволожуючий. Якщо фен, то тільки з іонізацією, а стайлери з турмаліновим покриттям, що дозволяють випрямити, висушити або завити волосся, не позбавляючи їх вологи.

"Дивна порада, але носіть взуття на шкіряній підошві - це працює. Гумова підошва, всупереч поширеній думці, зовсім не заважає електричним розрядам накопичуватися в волоссі, а от шкіра має краще заземлення", - зазначила експерт.

Також варто носити головні убори з натуральних матеріалів - шерсті і шовку. Однак, якщо ви не можете відмовитися від улюбленої шапки, то перед одягання внутрішню сторону можна збризнути антистатиком.

Якщо у вас сильно електризується волосся, то допоможуть ще такі поради:

придбайте зволожувач повітря

обов‘язково випивайте свою денну норму води

мийте голову в теплій воді

розчісуйте волосся якісним дерев‘яним гребінцем, капнувши попередньо на нього ефірної олії лаванди чи рожевого дерева

До того ж важливо регулярно перевіряти та корегувати дефіцитні стани, адже вони мають прямий вплив на стан та якість волосся.