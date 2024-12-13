Трихолог розповіла, що робити, якщо електризується волосся взимку

Багатьом знайоме відчуття, коли знімаєш шапку і волосся стає "дибки" в різні боки. Волосся часто електризується взимку і варто знати, які засоби допоможуть цього уникнути.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про основні причини такого стану та які засоби потрібно наносити на волосся.
Трихолог Уляна Ерстенюк розповіла, що варто подбати про хороше зволоження волосся, включаючи незмивні спреї, сироватки, живильні маски на довжину 1-2 рази на тиждень, а також бальзам та термозахист після кожного миття.
Якщо у вас жирний тип шкіри голови і ви використовуєте тільки шампуні для себорегуляції, то додайте на зміну зволожуючий. Якщо фен, то тільки з іонізацією, а стайлери з турмаліновим покриттям, що дозволяють випрямити, висушити або завити волосся, не позбавляючи їх вологи.
"Дивна порада, але носіть взуття на шкіряній підошві - це працює. Гумова підошва, всупереч поширеній думці, зовсім не заважає електричним розрядам накопичуватися в волоссі, а от шкіра має краще заземлення", - зазначила експерт.
Також варто носити головні убори з натуральних матеріалів - шерсті і шовку. Однак, якщо ви не можете відмовитися від улюбленої шапки, то перед одягання внутрішню сторону можна збризнути антистатиком.
Якщо у вас сильно електризується волосся, то допоможуть ще такі поради:
До того ж важливо регулярно перевіряти та корегувати дефіцитні стани, адже вони мають прямий вплив на стан та якість волосся.
Раніше трихолог повідомляла про процедуру для шкіри голови, як зміцнює волосся та стимулює ріст.
Також читайте, як мити волосся залежно від типу, щоб воно довго було чистим.
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка трихолога Уляни Ерстенюк та сайт Hair lust.