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Трихолог рассказала, что делать, если электризуются волосы зимой

Почему зимой электризуются волосы (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Многим знакомо ощущение, когда снимаешь шапку и волосы становятся "дыбом" в разные стороны. Волосы часто электризуются зимой и стоит знать, какие средства помогут этого избежать.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает об основных причинах такого состояния и какие средства нужно наносить на волосы.

Причины электризации волос

Трихолог Ульяна Эрстенюк рассказала, что стоит позаботиться о хорошем увлажнении волос, включая несмываемые спреи, сыворотки, питательные маски на длину 1-2 раза в неделю, а также бальзам и термозащиту после каждого мытья.

Если у вас жирный тип кожи головы и вы используете только шампуни для себорегуляции, то добавьте на смену увлажняющий. Если фен, то только с ионизацией, а стайлеры с турмалиновым покрытием, позволяющие выпрямить, высушить или завить волосы, не лишая их влаги.

"Странный совет, но носите обувь на кожаной подошве - это работает. Резиновая подошва, вопреки распространенному мнению, совсем не мешает электрическим разрядам накапливаться в волосах, а вот кожа имеет лучшее заземление", - отметила эксперт.

Также стоит носить головные уборы из натуральных материалов - шерсти и шелка. Однако, если вы не можете отказаться от любимой шапки, то перед одеванием внутреннюю сторону можно сбрызнуть антистатиком.

Если у вас сильно электризуются волосы, то помогут еще такие советы:

  • приобретите увлажнитель воздуха
  • обязательно выпивайте свою дневную норму воды
  • мойте голову в теплой воде
  • расчесывайте волосы качественной деревянной расческой, капнув предварительно на нее эфирного масла лаванды или розового дерева

К тому же важно регулярно проверять и корректировать дефицитные состояния, ведь они имеют прямое влияние на состояние и качество волос.

Ранее трихолог сообщала о процедуре для кожи головы, которая укрепляет волосы и стимулирует рост.

Также читайте, как мыть волосы в зависимости от типа, чтобы они долго были чистыми.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница трихолога Ульяны Ерстенюк и сайт Hair lust.

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