Трихолог назвала 6 факторів, які дійсно пришвидшують ріст волосся

Що впливає на ріст волосся

Трихолог Юлія Седлцька назвала основні спосоюи, які впливають на ріст волосся, серед них:

щоденно додавайте у раціон продукти з залізом - мʼясо, субпродукти, гречка, бобові, шпинат та вівсянка. Тільки не поєднувати з "молочкою", бо кальцій блокує засвоєння заліза

слідкуйте за станом ШКТ. Без здорової мікрофлори і застоєм жовчі навіть з супер здоровим раціоном засвоєння вітамінів буде неповноцінним

щотижня варто робити маску для росту волосся і регулярно втирати ампули з вітамінами та активаторами. Також не забувайте мʼяко заплітати волосся перед сном

тримати здоровий рівень вітаміну D - він відповідає за синтез колагену, без якого волосся буде швидко ламатись і не рости

підтримуйте норму білка в раціоні - основного джерела вітамінів групи B - для ліпідного балансу та здоровʼя волосяних цибулин

щоденно додавати рослинні жири в тарілку для норми вітаміну Е та Омега 3. Вони найважливіші для стабільного гормонального фону, з яким волосся завжди росте швидше

Які фактори провокують випадіння

Спадковість

Найпоширенішою причиною випадіння волосся є спадкове захворювання, яке виникає з віком. Цей стан називається андрогенною алопецією.

Зазвичай це відбувається поступово та за передбачуваною схемою - зменшення лінії росту волосся та залисин у чоловіків і витончення волосся на маківці у жінок.

Гормональні зміни та захворювання

Різні стани можуть спричинити постійну або тимчасову втрату волосся, включаючи гормональні зміни через вагітність, пологи, менопаузу та проблеми зі щитовидною залозою.

Ліки та добавки

Випадання волосся може бути побічним ефектом деяких ліків, таких як ті, що застосовуються при раку, артриті, депресії, проблемах з серцем, подагрі та високому кров’яному тиску.

Дуже стресова подія

Багато людей відчувають загальне витончення волосся через кілька місяців після фізичного чи емоційного потрясіння. Цей вид втрати волосся є тимчасовим.

Зачіски та процедури

Зачіски, які туго стягують волосся, можуть спричинити тип випадіння волосся, який називається тракційною алопецією. Обробка волосся стайлерами може такою призвести до таких наслідків.