Трихолог назвала 6 факторів, які дійсно пришвидшують ріст волосся

Пришвидшити ріст волосся та зміцнити його можна за допомогою простих 6 способів. Варто лише ввести їх у повсякденне життя.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє також про фактори, які навпаки сприяють випадінню.
Трихолог Юлія Седлцька назвала основні спосоюи, які впливають на ріст волосся, серед них:
Спадковість
Найпоширенішою причиною випадіння волосся є спадкове захворювання, яке виникає з віком. Цей стан називається андрогенною алопецією.
Зазвичай це відбувається поступово та за передбачуваною схемою - зменшення лінії росту волосся та залисин у чоловіків і витончення волосся на маківці у жінок.
Гормональні зміни та захворювання
Різні стани можуть спричинити постійну або тимчасову втрату волосся, включаючи гормональні зміни через вагітність, пологи, менопаузу та проблеми зі щитовидною залозою.
Ліки та добавки
Випадання волосся може бути побічним ефектом деяких ліків, таких як ті, що застосовуються при раку, артриті, депресії, проблемах з серцем, подагрі та високому кров’яному тиску.
Дуже стресова подія
Багато людей відчувають загальне витончення волосся через кілька місяців після фізичного чи емоційного потрясіння. Цей вид втрати волосся є тимчасовим.
Зачіски та процедури
Зачіски, які туго стягують волосся, можуть спричинити тип випадіння волосся, який називається тракційною алопецією. Обробка волосся стайлерами може такою призвести до таких наслідків.
Раніше перукар називала істинну причину посічених кінчиків.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка трихолога Юлії Седлецької та сайт Мауо clinic.