Не ігноруйте їх: дерматолог назвала 8 речей, які призводять до сильного свербіння голови

Свербіж шкіри голови може завдавати сильного дискомфорту у житті. Дерматолог назвала основні причини, які можуть призводити до такого стану.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Health harvard .

Суха шкіра голови

Дерматолог Ребекка Гаффні розповіла, що с вербіж голови часто є наслідком сухої шкіри. Особливо часто це відбувається взимку та в холодному сухому кліматі.

Лікування сухості шкіри голови може включати перерву в застосуванні певних шампунів або інших засобів для волосся, які можуть подразнювати, видаляючи занадто багато натуральних жирів, які зазвичай виробляє шкіра голови.

Шукайте шампуні з позначкою "зволожуючий" або "м’який", які можуть менш подразнювати шкіру.

Лупа і себорейний дерматит

Свербіж шкіри голови, який супроводжується білими цятками на волоссі або одязі, може бути лупою, яка вважається легкою формою себорейного дерматиту.

Себорейний дерматит - це запальний стан, який може виникнути на будь-якій ділянці тіла, де виділяється жир.

Безрецептурні шампуні від лупи можуть допомогти уникнути свербежу, якщо у вас легкий випадок.

Алергічні реакції та чутливість

Шампунь або інші засоби для волосся можуть містити подразники або алергени, які викликають свербіж і висип. Це частіше зустрічається у людей, які фарбують волосся.

Якщо у вас виникли проблеми з визначенням проблемного продукту, заведіть журнал симптомів.

Атопічний дерматит

Атопічний дерматит - це тип екземи, який може призвести до почервоніння, свербіння та лущення шкіри.

Занадто часте миття голови в гарячій воді може погіршити симптоми, як і занадто агресивне чищення волосся та шкіри голови.

Грибкова інфекція

Якщо ваша шкіра голови свербить, а також ви помічаєте наповнені гноєм горбки та випадання волосся, можливо, у вас грибкова інфекція під назвою "tinea capitis" або стригучий лишай.

Ця інфекція відома своїм сильним свербінням. Грибки, що викликають стригучий лишай, процвітають у теплих і вологих місцях, як-от спітніла шкіра голови, особливо якщо ви не часто миєте голову.

Такий стан потребує тривалого лікування, тому не можна його ігнорувати.

Воші

Головні воші - це крихітні комахи, які живуть у волоссі людини. Найбільш поширеною ознакою зараження головними вошами є свербіж шкіри голови, викликаний укусами вошей.

Воші легко передаються від людини до людини. Позбутися від них - це процес, який вимагає використання лікувальних шампунів або лосьйонів, а також ретельного, неодноразового вичісування вошей і яєць із волосся протягом принаймні двох тижнів.

Кропив'янка

Якщо ви помітили червону сверблячу висипку на шкірі голови, яка швидко з’являється і незабаром зникає, то це може бути кропив'янка.

Такий стан виникає внаслідок реакції на їжу, ліки, алергени, стрес, піт або інший чинник. Якщо кропив’янка не зникає сама по собі, ви можете спробувати прийняти пероральний антигістамінний засіб, щоб заспокоїти свербіж.

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