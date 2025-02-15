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Трихолог назвала 6 факторов, которые действительно ускоряют рост волос

Как ускорить рост волос (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Ускорить рост волос и укрепить их можно с помощью простых 6 способов. Стоит лишь ввести их в повседневную жизнь.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает также о факторах, которые наоборот способствуют выпадению.

Что влияет на рост волос

Трихолог Юлия Седлецкая назвала основные способы, которые влияют на рост волос, среди них:

  • ежедневно добавляйте в рацион продукты с железом - мясо, субпродукты, гречка, бобовые, шпинат и овсянка. Только не совмещать с "молочкой", потому что кальций блокирует усвоение железа
  • следите за состоянием ЖКТ. Без здоровой микрофлоры и застоя желчи даже с супер здоровым рационом усвоение витаминов будет неполноценным
  • каждую неделю стоит делать маску для роста волос и регулярно втирать ампулы с витаминами и активаторами. Также не забывайте мягко заплетать волосы перед сном
  • держать здоровый уровень витамина D - он отвечает за синтез коллагена, без которого волосы будут быстро ломаться и не расти
  • поддерживайте норму белка в рационе - основного источника витаминов группы B - для липидного баланса и здоровья волосяных луковиц
  • ежедневно добавлять растительные жиры в тарелку для нормы витамина Е и Омега 3. Они важны для стабильного гормонального фона, с которым волосы всегда растут быстрее

Какие факторы провоцируют выпадение

Наследственность

Самой распространенной причиной выпадения волос является наследственное заболевание, которое возникает с возрастом. Это состояние называется андрогенной алопецией.

Обычно это происходит постепенно и по предсказуемой схеме - уменьшение линии роста волос и залысин у мужчин и истончение волос на макушке у женщин.

Гормональные изменения и заболевания

Различные состояния могут вызвать постоянную или временную потерю волос, включая гормональные изменения из-за беременности, родов, менопаузы и проблем со щитовидной железой.

Лекарства и добавки

Выпадение волос может быть побочным эффектом некоторых лекарств, таких как те, что применяются при раке, артрите, депрессии, проблемах с сердцем, подагре и высоком кровяном давлении.

Очень стрессовое событие

Многие люди испытывают общее истончение волос через несколько месяцев после физического или эмоционального потрясения. Этот вид потери волос является временным.

Прически и процедуры

Прически, которые туго стягивают волосы, могут вызвать тип выпадения волос, который называется тракционной алопецией. Обработка волос стайлерами может такой привести к таким последствиям.

Ранее парикмахер называла истинную причину секущихся кончиков.

Также мы писали о 8 вещах, которые приводят к сильному зуду головы.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница трихолога Юлии Седлецкой и сайт Мауо clinic.

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