Трихолог назвала 6 факторов, которые действительно ускоряют рост волос

Ускорить рост волос и укрепить их можно с помощью простых 6 способов. Стоит лишь ввести их в повседневную жизнь.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает также о факторах, которые наоборот способствуют выпадению.
Трихолог Юлия Седлецкая назвала основные способы, которые влияют на рост волос, среди них:
Наследственность
Самой распространенной причиной выпадения волос является наследственное заболевание, которое возникает с возрастом. Это состояние называется андрогенной алопецией.
Обычно это происходит постепенно и по предсказуемой схеме - уменьшение линии роста волос и залысин у мужчин и истончение волос на макушке у женщин.
Гормональные изменения и заболевания
Различные состояния могут вызвать постоянную или временную потерю волос, включая гормональные изменения из-за беременности, родов, менопаузы и проблем со щитовидной железой.
Лекарства и добавки
Выпадение волос может быть побочным эффектом некоторых лекарств, таких как те, что применяются при раке, артрите, депрессии, проблемах с сердцем, подагре и высоком кровяном давлении.
Очень стрессовое событие
Многие люди испытывают общее истончение волос через несколько месяцев после физического или эмоционального потрясения. Этот вид потери волос является временным.
Прически и процедуры
Прически, которые туго стягивают волосы, могут вызвать тип выпадения волос, который называется тракционной алопецией. Обработка волос стайлерами может такой привести к таким последствиям.
Ранее парикмахер называла истинную причину секущихся кончиков.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница трихолога Юлии Седлецкой и сайт Мауо clinic.