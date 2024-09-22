Три рецепти смачних страв з гречкою від Клопотенка

Філе судака з гречкою

Судака з гречкою (скриншот / YouTube)

Для того, щоб приготувати гречку з судаком, треба такі продукти:

вода - 300 мл;

гречка - 150 г;

філе судака - 300 г;

олія - 1 ст. л.;

гвоздика - 3 шт.;

бодян - 2 зірочки;

мелена кориця - дрібка;

лимон - половина;

пластівці перцю чилі - дрібка;

сіль - до смаку.

Як готувати філе судака з гречкою

Поставте духовку розігріватися до 180 градусів. Тим часом насипте гречку в каструлю, влийте воду. Додайте корицю, гвоздику та бодян, і відваріть гречку на середньому вогні до готовності. Накривати посуд кришкою не потрібно.

Готову гречку потрібно викласти на пергамент, а зверху покласти філе риби. Полийте продукти олією та лимонним соком з половини лимона.

Додайте сіль та пластівці перцю чилі. Загорніть пергамент так, щоб утворився "конверт". Запікайте філе судака з гречкою протягом 15 хвилин.

За 4 хвилини до того, як риба буде готова, рекомендують увімкнути режим "Гриль", розкривши конверт з пергаменту. Так риба злегка підрум'яниться.

Вареники з сиром і гречкою

Вареники з сиром і гречкою (ілюстративне фото: Freepik)

Щоб приготувати вареники з начинкою з сиру та гречки, потрібні ці інгредієнти:

борошно - 300 г;

сир - 330 г;

гречка - 100 г;

кефір (2,5% жирності) - 200 мл;

масло - 50 г;

цукор - 2,5 ст. л.;

сіль - 0,5 ч. л.;

мед - 2 ст. л.

Як готувати вареники з сиром і гречкою

Спочатку треба запарити гречку, заливши крупу 200 мл окропу. Миску з гречкою накрийте кришкою та залиште на 15-20 хвилин.

Тим часом приготуйте тісто для вареників. До борошна всипте 0,5 ст. л. цукру та сіль, влийте кефір. Перемішайте складники, а потім замісіть тісто. Загорніть його в харчову плівку та залиште на 20 хвилин.

Якщо гречка увібрала не всю воду, перекиньте крупу на сито та зачекайте, доки стече рідина. Пересипте гречку в миску, додайте сир та 2 ст. л. цукру, перемішайте інгредієнти.

Розкачайте тісто на пласт завтовшки 2 мм, виріжте з нього кружечки за допомогою склянки. Викладіть начинку на кожен кружечок тіста та сформуйте вареники.

Закип'ятіть воду в великій каструлі, опустіть вареники та помішуйте їх до моменту спливання. Після цього варіть ще протягом 2 хвилин.

Розтопіть на пательні вершкове масло, додавши мед. Прогрійте суміш протягом хвилини та полийте готові вареники.

Капусняк з гречкою і шкварками

Капусняк з гречкою і шкварками (ілюстративне фото: Freepik)

Для приготування капусняку з гречкою і шкварками потрібні такі продукти:

вода - 2,5 л;

курячі стегна - 2-3 шт.;

гречка - 100 г;

морква - 1 шт.;

квашена капуста - 350 г;

цибуля - 1 шт.;

гвоздика - 2 бутони;

лаврові листи - 2 шт.;

сіль - до смаку;

духмяний перець горошком - 2-3 шт.;

перець - до смаку;

сметана - для подачі.

Як готувати капусняк з гречкою і шкварками

Помийте курячі стегна, зніміть з них шкірку. Шкірку потрібно нарізати на смужки та підсмажити до рум'яної скоринки на пательні.

Стегна покладіть в каструлю та залийте водою. Почистьте цибулю та моркву, наріжте їх на декілька частин. Всипте овочі разом зі спеціями воду.

Варити бульйон потрібно протягом 20 хвилин, знімаючи піну. Витягніть овочі та стегна, м'ясо наріжте на шматочки та покладіть в каструлю.

Всипте в бульйон гречку та капусту, і варіть капусняк протягом 10-15 хвилин на середньому вогні. Після цього можна додати сіль та перець, прикрасити капусняк з гречкою шкварками, а також всипати відварену нарізану моркву.