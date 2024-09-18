Три прості страви від Ектора з "МастерШеф" для обіду або вечері

Для смачних і незвичних страв аж ніяк не завжди потрібно багато зусиль або часу. Адже основні продукти соковитої пасти - макарони та м'ясо, а зробити піцу оригінальною допоможе звичайна картопля.

Паста з курятиною в томатно-вершковому соусі

Паста з курятиною в томатно-вершковому соусі (ілюстративне фото: Freepik)

Для того, щоб приготувати смачну пасту з курячим філе, потрібні такі продукти:

куряче філе - 250 г;

макарони - 300 г;

вода - 50 мл;

пармезан - 40 г;

цибуля - 1 шт.;

помідори чері - 100 г;

часник - 1 зубчик;

томатна паста - 1 ч. л.;

вершки (жирність 20%) - 100 мл;

паприка - 1 ч. л.;

італійські трави - 1 ч. л.;

пластівці чилі - 1 ч. л.;

сіль - до смаку;

перець мелений - до смаку.

Як готувати пасту з курятиною в томатному соусі

Відваріть макарони відповідно рекомендацій на упакуванні. Філе наріжте на кубики та всипте його в розігріту пательню разом з оливковою олією, італійськими травами, чилі та паприкою.

Обсмажте м'ясо до готовності, періодично перемішуючи. Почистьте та подрібніть часник та цибулю, всипте їх до м'яса. Помийте і розріжте навпіл помідори чері, додайте їх до м'яса.

Влийте в пательню воду, додайте томатну пасту та теплі вершки. Посоліть, поперчіть та перемішайте всі продукти.

Натріть пармезан (його можна замінити на інший сир), та всипте його разом з макаронами до м'яса в соусі. Перемішайте пасту і за бажанням прикрасьте подрібненим базиліком.

Картопляна піца

Картопляна піца (колаж: РБК-Україна)

Щоб приготувати піцу на картоплі, треба ці продукти:

картопля - 4 шт.;

моцарела - 150 г;

ковбаски - 70 г;

олія оливкова - 2 ст. л.;

кетчуп - 4 ст. л.;

сушений розмарин - 1 ч. л.;

сіль - 1 ч. л.;

перець чорний мелений - 1 ч. л.

Як готувати піцу з картоплі

Картоплю помийте і зваріть в шкірці до готовності. Після цього за бажанням шкірку можна зняти.

Застеліть деко пергаментом, викладіть картоплю, зверху накрийте ще одним листом та розчавіть картоплю на коржики.

Зробіть соус з олії, розмарину, солі та перцю та змастіть ним картоплю. Розігрійте духовку до 180 і запікайте картопляні палянички від 10 до 20 хвилин - час запікання залежить від того, яку скоринку ви хочете зробити.

В цей час натріть сир та наріжте ковбаски. Картопляні коржі змастіть кетчупом, викладіть сир та ковбаски. Запікайте картопляну піцу протягом 5-10 хвилин - і можна пригощатися.

Холодник з редисом

Холодник з редисом (ілюстративне фото: Freepik)

Для приготування холодного супу, знадобляться такі продукти:

айран - 500 г;

вода питна - 350 г;

копчене куряче філе - 200 г;

картопля - 200 г;

яйця - 2 шт.;

редис - 100 г.;

огірок - 1 шт.;

петрушка - декілька гілочок;

кріп - декілька гілочок;

хрін білий - 2 ст. л.;

цибуля зелена - декілька стеблин;

лимон - декілька скибочок;

сіль - до смаку;

перець - до смаку.

Як готувати холодник з редисом

Відваріть цілу картоплю до готовності, потім зніміть шкірку та наріжте овочі на кубики. Яйця потрібно зварити круто, після чого відділити жовток від білка.

Білок наріжте на невеликі кубики, а жовток перетріть з сіллю, лимонним соком, перцем та хріном. Огірок та редис помийте та наріжте соломкою. Копчене або попередньо відварене філе наріжте соломкою або на невеликі кубики.

Зелень промийте, приберіть зайву вологу, а потім подрібніть ножем. В глибокій каструлі змішайте всі інгредієнти, заливши їх водою та айраном. Після цього холодник можна подавати до столу, за бажанням додавши трохи сметани.