Три рецепта вкусных блюд с гречкой от Клопотенко

Гречка - полезный и вкусный гарнир, достаточно популярный в украинских блюдах. Однако гречку можно не только варить для гарнира, но и добавлять в супы или делать из них начинку для вареников.
О том, какие вкусные и необычные блюда приготовить с гречкой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный сайт Евгена Клопотенко.
Судака с гречкой (скриншот / YouTube)
Для того чтобы приготовить гречку с судаком, нужно следующие продукты:
Как готовить филе судака с гречкой
Поставьте духовку разогреваться до 180 градусов. Тем временем насыпьте гречку в кастрюлю, влейте воду. Добавьте корицу, гвоздику и бодян, и отварите гречку на среднем огне до готовности. Накрывать посуду крышкой не нужно.
Готовую гречку нужно выложить на пергамент, а сверху положить филе рыбы. Полейте продукты растительным маслом и лимонным соком из половины лимона.
Добавьте соль и хлопья перца чили. Заверните пергамент так, чтобы образовался конверт. Запекайте филе судака с гречкой в течение 15 минут.
За 4 минуты до того, как рыба будет готова, рекомендуют включить режим Гриль, раскрыв конверт из пергамента. Так рыба слегка подрумянится.
Вареники с творогом и гречкой (иллюстративное фото: Freepik)
Чтобы приготовить вареники с начинкой из творога и гречки, нужны эти ингредиенты:
Как готовить вареники с творогом и гречкой
Сначала нужно запарить гречку, залив крупу 200 мл кипятка. Миску с гречкой накройте крышкой и оставьте на 15-20 минут.
Тем временем приготовьте тесто для вареников. В муку всыпьте 0,5 ст. л. сахара и соль, влейте кефир. Перемешайте компоненты, а затем замесите тесто. Заверните его в пищевую пленку и оставьте на 20 минут.
Если гречка впитала не всю воду, опрокиньте крупу на сито и подождите, пока стечет жидкость. Пересыпьте гречку в миску, добавьте творог и 2 ст. л. сахара, перемешайте ингредиенты.
Раскатайте тесто на пласт толщиной 2 мм, вырежьте из него кружочки с помощью стакана. Выложите начинку на каждый кружочек теста и сформируйте вареники.
Вскипятите воду в большой кастрюле, опустите вареники и помешивайте их до момента всплытия. После этого варите еще в течение 2 минут.
Растопите на сковороде сливочное масло, добавив мед. Прогрейте смесь в течение минуты и полейте готовые вареники.
Капустняк с гречкой и шкварками (иллюстративное фото: Freepik)
Для приготовления капустника с гречкой и шкварками требуются следующие продукты:
Как готовить капустник с гречкой и шкварками
Помойте куриные бедра, снимите с них кожуру. Кожу нужно нарезать на полоски и поджарить до румяной корочки на сковороде.
Бедра положите в кастрюлю и залейте водой. Почистьте лук и морковь, нарежьте их на несколько частей. Всыпьте овощи вместе со специями в воду.
Варить бульон нужно в течение 20 минут, снимая пену. Вытащите овощи и бедра, мясо нарежьте на кусочки и положите в кастрюлю.
Всыпьте в бульон гречку и капусту, и варите капустник в течение 10-15 минут на среднем огне. После этого можно добавить соль и перец, украсить капустником с гречкой шкварками, а также всыпать отварную нарезанную морковь.
Недавно мы писали о трех простых блюдах для обеда или ужина от Эктора с "МастерШеф".
Читайте также о рецепте грушевой сгущенки от Лилии Цвит, который поразит кулинаров.