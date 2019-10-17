Три мамы и шесть детишек: Елена Зеленская поделилась новыми фото

Первая леди Елена Зеленская в ходе визита в Латвию посетила Рижскую украинскую среднюю школу, которая является единственным учебным заведением этой страны, в котором преподают полный курс украинского языка на профессиональном уровне. Супруга президента Владимира Зеленского опубликовала в своем Instagram фото и поделилась впечатлениями от общения с учениками и педагогами.

Зеленская пришла в школу в сопровождении вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы.

"Три мамы и шесть детишек - похоже на веселую компанию. А на самом деле это - начало важной и полезной инициативы по созданию дружественного и комфортной среды для родителей с детьми Babyroom.

Елена Зеленская в Латвии посетила Рижскую украинскую среднюю школу (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Первая леди высоко оценила деятельность латвийских общественных организаций Pilseta calvekiem, Babyroom и Aperions, которые занимаются защитой интересов людей с особыми потребностями.

Елена Зеленская поделилась впечатлениями от Рижской украинской средней школы (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Как женщина и мама я хочу, чтобы Украина стала страной равных возможностей, и верю, что как первая леди могу сделать для этого реальные шаги...

Елена Зеленская в Латвии посетила Рижскую украинскую среднюю школу (Фото: instagram.com/mrszelenska.daily)

...Pilseta calvekiem, Babyroom и Apeirons, ваши проекты действительно делают жизнь людей лучше, а рассказ о вашем опыте защиты интересов людей с особыми потребностями, попечительства удобством общественных заведений для родителей и их детей и благоустройством городов для повышения их безопасности и комфорта была для меня очень полезной", - говорится в публикации Зеленской.

Елена Зеленская в Латвии посетила Рижскую украинскую среднюю школу (Фото: president.gov.ua)

После посещения Рижской украинской школы первая леди присоединилась к мужу и приняла участие в церемонии возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко и встрече с представителями украинской общины Латвии, рассказали в пресс-службе президента Украины.

Владимир и Елена Зеленские также посетили Музей оккупации Латвии и вместе с президентом Латвии Эгилсом Левитсом и первой леди Андрой Левитой и почтили память погибших за независимость этой страны, возложив цветы к Монументу Свободы.

Владимир и Елена Зеленские посетили Латвию (Фото: president.gov.ua)