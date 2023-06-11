Не три и не пять минут. Вот точное время для идеальных яиц всмятку

Яйца очень легко переварить или недоварить, если забыть засечь время, положиться на "авось" или не знать точное время приготовления. Некоторые советы говорят о трех или пяти минутах для идеальных яиц всмятку, однако точное время несколько иное.

Сколько и как правильно варить яйца - узнайте в материале Styler ниже.

Какие яйца выбрать для варки

Свежие яйца лучше не варить, а подождать несколько дней. Если у вас домашние яйца, не варите недавно снесенные, так как они плохо чистятся.

Для того чтобы они получились идеальными при варке в указанное время, выберите яйца категории С1. Это первая категория продукта, обозначающая вес одного яйца от 53 до 62,9 г (средний размер). Такая марка - С1 - ставится на каждое магазинное яйцо.

Сколько варить яйца

Идеальное время для варки яйца всмятку - это ровно 3 минуты и 20 секунд. Ни больше ни меньше. Попытайтесь проварить столько яйца и убедитесь, что белок уже успел приготовиться, а желток остался жидким.

Обязательно закладывайте яйца в холодную воду, добавьте маленькую ложку соли (так они лучше чистятся) и засекайте время сразу после закипания.

После того как сработает таймер, сразу поставьте яйца под поток холодной воды. Это прервет процесс приготовления. Если оставить яйца остывать в горячей воде, желтки затвердеют.

Чем полезны яйца

Яйца богаты:

высококачественным белком

полезными жирами

витаминами

полезным холестерином и минералами (такими как железо, кальций и калий).

Врачи рекомендуют есть яйца каждый день, так как это бесспорно очень полезный продукт.