Яйца С0, С1 и С2: как по маркировке понять, что вы купили отборный "десяток"
Маркировка яиц - С0, С1, С2 и так далее - означает класс куриного яйца и его размер. От класса зависит срок хранения, качество, а если прибавить характеристику "размер" - мы получим разные цены на десяток яиц.
Как научиться читать маркировку яиц, читайте ниже в материале Styler.
Согласно ДСТУ 5028:2008. "Яйца куриные пищевые технические условия (33861)", продукция делится на несколько категорий.
В зависимости от качества и срока хранения до дня реализации (от производителя до потребителя):
- пищевые диетические (Д);
- яйца класса "extra" (для экспорта);
- пищевые класса А (экспорт);
- пищевые столовые (С);
- пищевые класса В (экспорт);
- пищевые охлажденные (хранятся при температуре ниже нуля);
- для промышленной переработки.
В зависимости от массы пищевые яйца разделяют на следующие категории:
- отборные (В) - масса 73 г и более;
- высшей категории (0) - от 63 до 72,9 г;
- первой категории (1) - от 53 до 62,9 г;
- второй категории (2) - от 45 до 52,9 г;
- мелкие (М) - от 35 до 44,9 г
На полках украинских магазинов чаще всего встречаются "пищевые столовые" яйца разной массы, реже - "пищевые диетические" (они тоже могут быть разной массы).
Что такое "диетическое" и "столовое" яйцо
К диетическим относятся свежие пищевые яйца, срок хранения которых не превышает 7 суток, не считая дня снесения, которые хранят при температуре от 0 до +20 градусов.
Яйца, не реализованные в течение 7 суток, становятся столовыми - срок хранения которых повышается до 25 суток.
Таким образом маркировка С0 будет означать, что это яйцо, которое должно храниться не более 25 суток, и иметь массу от 63 до 72,9 граммов.
Смотрите ниже табличку с маркировкой яиц:
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