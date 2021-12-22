Три главных блюда, которые нужно подать на католическое Рождество: вкусные рецепты

Перед самим Рождеством нельзя есть ничего мясного - его подают уже в сам праздничный день. Так, на Святвечер 24 декабря традиционно на столе - только постные блюда. Среди них обязательно должна быть рыба, также обычно готовят овощные салаты и яблоки, пирог, грибы, сельдерей, мед и орехи...

Во многих странах Европы ни одно Рождество не обходится без блюда из птицы (может быть индейка, гусь, утка). Также есть разнообразие пирогов или пудинга, кутя. А еще хозяйки готовят или постный борщ, или рыбный/грибной суп, а еще варианты - журек или капустняк.

Еще одна особенность - количество выставленных на стол приборов должно быть +1 персона - это место оставляют, как связь с умершим родственником, или же еще это символизирует гостеприимство, что для гостя тут всегда найдется вкусное щедрое угощение.

Рецепты трех основных блюд на католическое Рождество

Гусь с яблоками и черносливом (по-немецки)

Ингридиенты: сама тушка птицы, соль, перец, приправы, яблоки, чернослив, мука.

Приготовление: гуся промывают и отделяют шею. Натирают солью. Далее яблоки нарезают дольками, а чернослив - на половинки. Ими следует нашпиговать гуся, защелкнуть деревянными зубочистками. После этого нужно поместить птицу на решетку спинкой вверх над поддоном. Положите под него на поддон потроха и шею, чтобы на них мог стекать жир из гуся.

Около 45 минут гусь жарится спинкой вверх, в после нужно его перевернуть и понемногу доливать внутрь воду. Общее время приготовления - около 3 часов (при температуре 160 градусов).

После выключения духовки гуся не следует вынимать еще минут 20. Если шкурка не очень хрустящая, то лучше еще минут на 10 включить духовку при температуре 220 градусов.

Чтобы приготовить соус, следует растопить в сковороде сгущенный жир, который собрался на поддоне, и слив туда же мясной сок. Постепенно нужно добавлять муку, перемешивая. Соус варится 3-5 минут. Еще его следует заправить солью, пряными травами и перцем.

Рождественский пирог

Ингредиенты: сливочное масло (100 грамм), сахар (2 столовые ложки), яйца (3 штуки), молоко (150 грамм), изюм и грецкие орехи (по 100 грамм), чернослив с курагой и арахисом (по 50 грамм), кукурузная мука (50 грамм) и мука пшеничная цельнозерновая (150 грамм), сушеные вишни (25 грамм), немножко имбиря, мускатного ореха, корицы, а также разрыхлителя, ванильного сахара и молотого кардамона.



Приготовление: сливочное масло разогреваем до комнатной температуры и перемешиваем с сахаром. Сухофрукты с орехами промываем и просушиваем (лучше на бумажном полотенце). Добавляет к маслу яйца и молоко, после чего нужно хорошо перемешать, и добавить в общую массу специи, цедру, сухофрукты с орехами. Снова перемешиваем и добавляем муку.

Тесто перекладываем в форму для выпекания. После этого ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекается все около 1,5 часа. После выключения духовки пирог должен хорошо просушиться. Сверху блюдо украшают сахарной пудрой.

Запеченная рыба с грибами

Ингредиенты: рыбу можно использовать карп или судак (1 кг), грибы - шампиньоны (20 грамм), масло (70 грамм), луковицы (2 штуки), сметана (1 стакан), мука (1 столовая ложка), сыр (100 грамм), панировочные сухари (2 столовые ложки), немного соли, специй и зелени (по вкусу).

Приготовление: рыбу очищают от чешуи и внутренностей, срезают филе. Его нужно положить на металлическую форму, предварительно смазанную маслом. Далее все отправляем в духовку до полной готовности.

Грибы тщательно чистим и промываем, нарезаем большими ломтиками. Далее их нужно положить в кастрюлю, добавить нарезанный кружочками лук, соль, перец, половину стакана воды. Все это тушится до полной готовности.

Затем рыбу покрывают грибами, заливают подсоленной сметаной, смешанной с мукой. После нужно обильно посыпать натертым сыром, смешанным с сухарями. Далее стоит добавить растопленное масло (немного), и запекать в духовке до образования золотистой корочки. Блюдо обычно подают горячим, украшают свежей зеленью.

Приятного аппетита!