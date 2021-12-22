Три головні страви, які потрібно подати на католицьке Різдво: смачні рецепти

Перед самим Різдвом не можна їсти нічого м'ясного - його подають вже в сам святковий день. Так, на Святвечір 24 грудня традиційно на столі - тільки пісні страви. Серед них обов'язково має бути риба, також зазвичай готують овочеві салати і яблука, пиріг, гриби, селера, мед і горіхи...

У багатьох країнах Європи жодне Різдво не обходиться без страви з птиці (може бути індичка, гусак, качка). Також є різноманітність пирогів або пудингу, кутя. А ще господині готують або пісний борщ, або рибний/грибний суп, а ще варіанти - журек чи капусняк.

Ще одна особливість - кількість виставлених на стіл приладів має бути +1 персона - це місце залишають, як зв'язок з померлим родичем, або ж ще це символізує гостинність, що для гостя тут завжди знайдеться смачне щедре частування.

Рецепти трьох основних страв на католицьке Різдво

Гусак з яблуками та чорносливом (по-німецьки)

Інгредієнти: сама тушка птиці, сіль, перець, приправи, яблука, чорнослив, борошно.

Приготування: гусака промивають і відокремлюють шию. Натирають сіллю. Далі яблука нарізають часточками, а чорнослив - половинками. Ними слід нашпигувати гусака, закріпити дерев'яними зубочистками. Після цього потрібно помістити птицю на решітку спинкою вгору над піддоном. Покладіть під нього на піддон тельбухи та шию, щоб на них міг стікати жир з гусака.

Близько 45 хвилин гусак смажиться спинкою вгору, в після потрібно його перевернути й потроху доливати всередину воду. Загальний час приготування - близько 3 годин (при температурі 160 градусів).

Після виключення духовки гусака не слід виймати ще хвилин 20. Якщо шкурка не дуже хрустка, то краще ще хвилин на 10 включити духовку при температурі 220 градусів.

Щоб приготувати соус, слід розтопити в сковороді згущений жир, який зібрався на піддоні, і злити туди ж м'ясний сік. Поступово потрібно додавати борошно, перемішуючи. Соус вариться 3-5 хвилин. Ще його слід заправити сіллю, пряними травами і перцем.

Різдвяний пиріг

Інгредієнт: вершкове масло (100 грамів), цукор (2 столові ложки), яйця (3 штуки), молоко (150 грамів), родзинки і волоські горіхи (по 100 грамів), чорнослив з курагою та арахісом (по 50 грамів), кукурудзяне борошно (50 грамів) і борошно пшеничне цільнозернове (150 грамів), сушені вишні (25 грамів), трошки імбиру, мускатного горіха, кориці, а також розпушувача, ванільного цукру і меленого кардамону.



Приготування: вершкове масло розігріваємо до кімнатної температури та перемішуємо з цукром. Сухофрукти з горіхами промиваємо і просушуємо (краще на паперовому рушнику). Додає до масла яйця і молоко, після чого потрібно добре перемішати, і додати в загальну масу спеції, цедру, сухофрукти з горіхами. Знову перемішуємо і додаємо борошно.

Тісто перекладаємо в форму для випікання. Після цього ставимо в духовку, розігріту до 180 градусів. Випікається все близько 1,5 години. Після виключення духовки пиріг має добре просушитися. Зверху блюдо прикрашають цукровою пудрою.

Запечена риба з грибами

Інгредієнт: рибу можна використовувати короп або судак (1 кг), гриби - печериці (20 грамів), масло (70 грамів), цибулини (2 штуки), сметана (1 склянка), борошно (1 столова ложка), сир (100 грамів), панірувальні сухарі (2 столові ложки), трохи солі, спецій і зелені (на смак).

Приготування: рибу очищають від луски і нутрощів, зрізають філе. Його потрібно покласти на металеву форму, попередньо змащену маслом. Далі все відправляємо в духовку до повної готовності.

Гриби ретельно чистимо і промиваємо, нарізаємо великими скибочками. Далі їх потрібно покласти в каструлю, додати нарізану кружечками цибулю, сіль, перець, половину склянки води. Все це тушиться до повної готовності.

Потім рибу покривають грибами, заливають підсоленою сметаною, змішаної з борошном. Після потрібно рясно посипати натертим сиром, змішаним з сухарями. Далі слід додати розтоплене масло (трохи), і запікати в духовці до утворення золотистої скоринки. Блюдо зазвичай подають гарячим, прикрашають свіжою зеленню.

Приємного апетиту!