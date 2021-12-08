Ночь редиса, зомби-конь и ролики с петардами: 13 самых странных рождественских традиций в мире

Рождественские традиции во всем мире имеют в своих праздничных обрядах достаточно общего и в православии, и в католицизме, и в целом привычны многим людям, не только верующим христианам. Но в некоторых странах, попади вы туда на даты чествования рождения Сына Божьего, особенности могут изрядно удивить.

Вот 13 таких примеров для ознакомления, которые позволят расширить границы привычной праздничной рождественской культуры, передает Lifehacker .

Эль Каганер, какающий мальчик (Испания)

Статуэтка в форме мальчика, который испражняется, является обычной и даже обязательной частью декора Рождественского вертепа - сцены рождения Иисуса, и считается праздничной традицией в Каталонии, Андорре и южной Франции

Считается, что традиция конструировать таких "серунов" зародилась в конце XVII или начале XVIII века. Дословно "Эль Каганер" переводится как "тупица", а изображают персонажа в виде присевшего паренька-крестьянина в традиционной каталонской красной шапочке со спущенными штанами, который справляет нужду.

Некоторые утверждают, что гадящий мальчик символически удобряет землю. Другие говорят, что он предназначен в качестве лукавого комментария по социальным и политическим вопросам.

Каталонская фигурка Эль Каганера (фото: Shutterstock)

Рождественское полено Тио де Надаль (Испания)

Еще одна особенность при праздновании Рождества в Испании - это антропоморфное бревно под названием Tió de Nadal, с которым начиная с 8 декабря, с праздника Непорочного зачатия, дети возятся и за которым ухаживают в течение месяца. Полый внутри пенек или полено с деревянными ножками и нарисованной мордочкой укрывают на ночь одеялом, чтобы согреть, и "кормят" вкуснятиной, чтобы он не умер с голоду.

В рождественское утро полено ставят возле камина, и дети поют особенную ​​песню, ударяют по нему палкой и требуют подарки. Родители отсылают своих чад под каким-то предлогом, и когда они возвращаются - комната заполнена вкусностями!

Рождественское бревно Тио де Надаль (фото: Shutterstock)

Бефана, рождественская ведьма (Италия)

5 января в Италии детей после Рождества навещает ведьма с добрым сердцем Бефана. Она очень похожа на Санту - летает всю ночь на своей метле, проникает через дымоход и дарит сладости и подарки хорошим мальчикам и девочкам, а непослушным оставляет уголь. В отличие от Санта-Клауса, Бефана предпочитает вино и колбасу вместо молока и печенья.

По легенде, Бенфану пригласили сопровождать трех мудрецов, которые отправились засвидетельствовать рождение Иисуса, но она им отказала, так как была занята домашними хлопотами и уборкой. Позже ведьма передумала и пошла искать Мессию, но найти не смогла, и с тех продолжает Его поиски.

Женщина в костюме ведьмы Бенфаны в Италии (фото: ic.pics.livejournal.com)

Прячь метлу! (Норвегия)

В этой скандинавской стране бытует традиция, которая корнями восходит к языческим суевериям, прятать веники и метлы в домах в канун Рождества.

Норвежцы считают, что если этого не сделать, ведьмы обязательно украдут эти метлы и улетят в зимнюю ночь, чтобы заняться злодеяниями на весь рождественский период.

Норвежцы прячут веники и метлы от ведьм в канун Рождества (фото: Shutterstock)

Поедание цыплят KFC (Япония)

В Японии, где христианство не так распространено, 25 декабря начинается массовое посещение общепитов сети KFC или заказы их фирменного блюда - жареных курочек. Нужно сказать, что традиция эта настолько серьезная, что сеть ресторанов быстрого питания генерирует 5% своего годового бизнеса в эту дату.

Вообще же тренд начался с маркетинга, когда в 1970 году менеджер первого KFC в Японии начал рекламировать жареную курицу как способ провести традиционный праздник в западном стиле. Идея получила огромную популярность в стране восходящего солнца.

В Японии неизменный атрибут Рождества - еда сети KFC (фото: Getty Images)

Массовые салюты и катание на роликах (Венесуэла)

В Венесуэле Рождество празднуют весело, громко, и на скорости. С самого праздничного утра люди зажигают петарды, чтобы всех разбудить, затем массово берут роликовые коньки и мчат на мессу. После всех молитв семьи и друзья собираются вместе, чтобы танцевать, угощаться и сочинять музыку.

Считается, что традиция катания на коньках зародилась в Южном полушарии как реакция на катание на санках и стала настолько популярной, что улицы Каракаса, столицы Венесуэлы, закрыты для движения в рождественское утро, чтобы обезопасить фигуристов.

Катание на роликах на Рождество в Венесуэле (фото: Shutterstock)

Рождественские пикники (ЮАР)

Христиане Южной Африки устраивают на Рождество вылазки на природу для пикников и барбекю, с салютами и развлечениями, отдыхают в парках и катаются на аттракционах.

Аттракционы и барбекю с пикниками на Рождество в ЮАР (фото: Shutterstock)

Рождество Дональда Дака (Швеция)

В Швеции ни одно Рождество не обходится без телевизионного обращения Дональда Дака с трансляцией мультфильмов. Днем в канун Рождества вся нация собирается у своих телевизоров, чтобы посмотреть Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul; то есть "Дональд Дак и его друзья желают вам счастливого Рождества" - сборник диснеевских мультфильмов 30-х, 40-х и 50-х годов.

Насколько такая традиция чтится шведами, красноречиво указывает факт, что в прошлом году поздравление Дональда Дака смотрели 4,5 миллиона человек (население Швеции - 10,3 миллиона), что сделало "утиное поздравление" самой большой трансляцией в истории страны.

Рождественское поздравление от Дональда Дака в Швеции (фото: Shutterstock)

Крампус (Австрия)

Из-за достаточного распространения фигуры Крампуса в кинематографе, этот второстепенный персонаж легенды о Санта-Клаусе в австрийском фольклоре уверенно расширяет свое присутствие в поп-культуре за последнее десятилетие.

Грозный покрытый шерстью рогатый недружелюбный огромный эльф бьет непослушных детей палками, в то время как Санта щедро одаривает верующих подарками и сладкими угощениями.

Человек переодетый в Крампуса в австрийском Зальцбурге (фото: MatthiasKabel)

Йольский кот и Святочные парни (Исландия)

В Исландии Рождеством правит Йолакеттуринн - гигантский черный святочный кот, который бродит по сельской местности во время Йоля (Святок) и пожирает всех, кто не обзавелся новой одеждой. Кстати, живет чудовище из семейства кошачьих, как гласят легенды, в одной пещере с великаншей-людоедкой Грилой, которая похищает непослушных детей, ее ленивым мужем Леппалуди и их сыновьями Йоласвейнарами (исландскими Сантами).

Бытует мнение, что легенда о Йольском котяре была придумана фермерами, чтобы напугать своих рабочих, дабы они завершили свою работу к Рождеству.

Еще в исландских рождественских верованиях помимо кота-великана людям угрожают Йоласвейнары - 13 святочных парней, которые в период праздников ходят по селам, хулиганят и проказничают, похищают продукты.

Йольский кот (фото: Shutterstock)

Ночь редиса (Мексика)

В мексиканском штате Оахака главное рождественское блюдо - это редис, а вообще праздник отмечают 23 декабря под названием Ноче-де-Рабанос - ночь редьки. По традиции, на этих овощах вырезают различные изображения и замысловатые сцены из Библии и современной жизни.

Считается, что обычай зародился в середине XVIII века, когда местных жителей "сразила" редиска у католических монахов на рождественской ярмарке в Оахаке.

Рождественское украшение редиса в Мексике (фото: Shutterstock)

Ряженые

Переодевание с масками и гримом, облачение в наряды фольклорных персонажей и животных, хождение по домам с песнями, поздравлениями и танцами за угощениями - этим украинцев не удивить. Кто же не знает о зимних праздничных колядовании и щедровках, о Маланке?

Но есть, на самом деле, похожие рождественские традиции и в Канаде, Латвии, Ньюфаундленде и Ирландии.

Ряженые на рождественских праздниках (фото: Shutterstock)

Мари Львид, рождественский конь-зомби (Уэльс)

Рождественское валлийское, пришедшее с языческих времен празднование Мари Львид (Mari Lwyd, "серая лошадь") отмечается в канун Нового года. Происходит это так: группа людей облачается как призраки, прикрепляет череп лошади к шесту, украшает его и ходит от дома к дому, распевая традиционную песню - о приглашении войти.

В это время из домов в ответ раздаются рифмующиеся вызовы и оскорбления страшилам и их марионеткам в виде мертвых коней. Так возникает языческий "рэп-баттл", в котором каждая сторона пытается словесно превзойти другую. Если команда "серой лошади" побеждает - их приглашают выпить и поесть. Если выигрывают домовладельцы - призрачный табун отправляется в гости к другим.

Человек в наряде Мари Львид в Уэльсе (фото: Shutterstock)