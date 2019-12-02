Три фактори можуть різко вплинути на курс долара: трапиться обвал

Курс долара в Україні (колаж: РБК-Україна)

Курс долара в Україні до кінця 2019 року буде залежати від ряду факторів

Курс долара в Україні в останні місяці показує позитивну тенденцію щодо зміцнення національної валюти. Так, на понеділок, 2 грудня, долар США показав новий рекордний мінімум з початку року - за один доллар НБУ виставив курс 23,96 грн.

Такого курсу не було з 2016 року, відзначають експерти, вважаючи, що на "поведінку" долара в найближчі місяці будуть впливати три фактори.

1. Судове рішення по ПриватБанку.

Саме рішення по цій справі пов'язано з можливістю майбутнього кредиту від МВФ. Його повинні прийняти до кінця 2019 року в Україні (19 грудня має відбутися засідання в Києві). А на початку 2020-го (10 січня) свій вердикт винесе суд у Лондоні.

Курс долара в Україні (фото: twitter.com/narodna_pravda)

2. Транзит газу

Так, в грудні стане відомо, чи буде продовжено транзит газу з РФ через транспортну систему України.

"Ймовірність продовження газового транзиту дуже невелика. І "Газпром" готується до цього, прокачуючи набагато більші обсяги газу, ніж раніше", - вважає Тарас Козак, президент інвестиційної групи "Універ".

У разі припинення транзиту Україна буде втрачати близько 2-3 млрд доларів в рік, що значно послабить гривню, причому миттєво.

3. Зустріч у "нормандському форматі"

На думку експерта, на сьогодні складно передбачити, чим закінчаться ці події. Але якщо це спрацює на позитив, гривня продовжить зміцнюватися. А от негативний результат призведе до падіння гривні до рівня 27-28 гривень.