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Рубіо отримав безпрецедентні повноваження у Венесуелі, - NYT

06:51 12.07.2026 Нд
3 хв
Чому Вашингтон отримав вирішальний вплив на Каракас?
aimg Анастасія Никончук
Рубіо отримав безпрецедентні повноваження у Венесуелі, - NYT Фото: державний секретар США Марко Рубіо (GettyImages)
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Через шість місяців після зміни влади у Венесуелі Сполучені Штати отримали безпрецедентний вплив на фінансову систему, нафтову галузь та роботу державних інституцій країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The New York Times.

Як змінилася система управління

Як пише The New York Times із посиланням більш ніж на десяток американських та венесуельських чиновників, державний секретар США Марко Рубіо фактично координує ключові напрямки роботи венесуельської влади.

Видання зазначає, що такого рівня впливу одного американського чиновника на суверенну державу сучасна історія практично не знала.

За інформацією співрозмовників газети, Рубіо підтримує постійний зв'язок через WhatsApp з Делсі Родрігес, який після зміни влади виконує обов'язки керівника країни за підтримки Вашингтона.

Попри регулярні контакти, журналісти наголошують, що відносини між сторонами не можна назвати рівноправними.

Під контролем опинилися фінанси та нафтовий сектор

За даними NYT, Міністерство фінансів США одержує доходи від основної частини венесуельського експорту, після чого кошти повертаються через банківську систему країни.

При цьому американська сторона визначає, на які цілі можуть витрачатися гроші і хто має право ними розпоряджатися. Як стверджує видання, такий механізм дозволив припинити корупційні схеми та захистити державні доходи від вимог кредиторів.

Водночас Родрігес, як зазначають джерела, виявилася залежною від рішень Вашингтона, оскільки без узгодженого фінансування не може забезпечувати виплати зарплат та підтримку національної валюти.

Крім того, за інформацією газети, Рубіо контролює санкційну політику США щодо Венесуели, реформування нафтової галузі, а також бере участь у погодженні найважливіших кадрових рішень, включаючи призначення міністра оборони.

Вплив поширюється на зовнішню політику

Автори публікації стверджують, що американський вплив зачіпає не лише внутрішнє управління, а й міжнародну діяльність Каракаса. Зокрема, NYT наводить приклад із поїздкою Родрігес до Індії, про яку Рубіо повідомив раніше офіційної влади Венесуели.

Газета також пише, що після американського удару по Ірану адміністрація США вимагає видалити публікацію глави МЗС Венесуели Івана Хіля з критикою дій Вашингтона, і через кілька годин повідомлення було видалено.

За оцінкою журналістів, нинішня політика Рубіо помітно відрізняється від його колишніх заяв на підтримку демократичних перетворень у Латинській Америці.

При цьому президент США Дональд Трамп, як зазначає видання, заявив, що Вашингтон має намір керувати Венесуелою до моменту "безпечної, належної та розумної передачі" владі, а пізніше припустив, що цей процес може тривати ще багато років.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп припустив, що можлива військова операція на Кубі може бути проведена за моделлю недавніх дій Вашингтона у Венесуелі.

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