Что есть до и после тренировки, чтобы гарантированно сжигать жир

От вашей привычки питаться до и после тренировки зависит успешность занятий. Конечно, нужно понимать вашу цель: сбросить вес, пробежать марафон, нарастить мышцы. Так как правильно питаться, и можно ли начинать занятия натощак?

Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora .

Чтобы увеличить выносливость

Врач советует перед кардиотренировкой съесть быстроусвояемые углеводы, такие как банан, 100 мл фруктового сока или горсть изюма. Эти продукты могут помочь вам восполнить энергию, которую вы сжигаете во время кардиотренировки.

В течение более часа кардиотренировки, употребление легкоусвояемых углеводов может помочь увеличить вашу выносливость.

Если хотите похудеть быстрее

Чтобы похудеть быстрее, можно попробовать провести интенсивную тренировку (так называемое кардио) натощак.

"Перед тренировкой выпейте немного воды, но ничего не ешьте. Если в вашем организме нет углеводов, ваше тело будет сжигать жир для получения энергии после того, как потратит запасенный гликоген", - советует доктор.

Еще одно преимущество кардиотренировки натощак - это перевод вашего тела в режим сжигания жира.

В частности, недавнее исследование показало, что физические упражнения перед завтраком сжигают больше жира в течение дня, чем кардиотренировки в другое время.

Чтобы восстановить и увеличить мышцы

От 30 до 60 минут после окончания кардиотренировки называют "золотым периодом" усвоения питательных веществ.