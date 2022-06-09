Що їсти до та після тренування, щоб гарантовано спалювати жир

Від вашої звички харчуватися до та після тренування залежить успішність занять. Звісно, треба розуміти вашу мету: скинути вагу, пробігти марафон, наростити м'язи. То як правильно харчуватися, і чи можна починати заняття натщесерце?

Щоб збільшити витривалість

Лікар радить перед кардіотренуванням з'їсти швидкозасвоювані вуглеводи, такі як банан, 100 мл фруктового соку або жменю родзинок. Ці продукти можуть допомогти вам заповнити енергію, яку ви спалюєте під час кардіотренування.

Протягом більше години кардіотренування, вживання легкозасвоюваних вуглеводів може допомогти збільшити вашу витривалість.

Якщо хочете схуднути швидше

Щоб схуднути швидше, можна спробувати провести інтенсивне тренування (так зване кардіо) натщесерце.

"Перед тренуванням випийте трохи води, але нічого не їжте. Якщо у вашому організмі немає вуглеводів, ваше тіло буде спалювати жир для отримання енергії після того, як витратить запасений глікоген", - радить доктор.

Ще одна перевага кардіотренування натще - це переведення вашого тіла в режим спалювання жиру.

Зокрема, недавнє дослідження показало, що фізичні вправи перед сніданком спалюють більше жиру протягом дня, ніж кардіотренування в інший час.

Щоб відновити та збільшити м'язи

Від 30 до 60 хвилин після закінчення кардіотренування називають "золотим періодом" засвоєння поживних речовин.